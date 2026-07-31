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Масований обстріл Одеси балістикою та крилатими ракетами: «прильоти» по коледжу, лікарні і підприємству

«Пошкоджено будівлі лікарні та коледжу»: наслідки масованої повітряної атаки на Одесу з південного напрямку

31 липня 2026, 13:19
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили масштабний обстріл Одеської області, застосувавши крилаті ракети повітряного базування та балістичне озброєння з південного напрямку. Повітряний удар зафіксували сьогодні близько 11:00, а перші повідомлення про наслідки ворожих дій з'явилися вже за годину.

Масований обстріл Одеси балістикою та крилатими ракетами: «прильоти» по коледжу, лікарні і підприємству

Ілюстративне фото

Про факт влучання у міську інфраструктуру о 12:02 повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу, — поінформував голова МВА, окресливши перші наслідки: — Пошкоджена інфраструктура та дах навчального закладу. Є постраждалі".

Згодом інформація про масштаби руйнувань цивільного сектору та кількість поранених суттєво розширилася. За уточненими даними очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, під ударом опинилися суто мирні об'єкти міста.

"Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, — заявив о 12:22 керівник ОВА, деталізуючи перелік руйнувань, — територію підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу".

Медики та екстрені служби негайно розпочали надання допомоги мирним жителям, які опинилися в епіцентрі вибухів. Наразі офіційно підтверджено поранення двох людей — чоловіка та літньої жінки.

"На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу, — додав о 12:23 Сергій Лисак, розповідаючи про стан поранених. — 43-річного чоловіка у важкому стані госпіталізовано з осколковими пораненнями. 72-річна жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості".

Олег Кіпер уточнив, що поранена жінка є співробітницею постраждалого медичного закладу. Наразі обом цивільним громадянам надають повний комплекс необхідної медичної допомоги, а профільні служби продовжують документувати наслідки чергового терористичного акту РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Хмельницькому пролунала серія потужних вибухів, які супроводжувалися подальшими звуками повторної детонації. Як повідомляють регіональні пабліки, у небі над місцем події утворилася величезна хмара диму у формі "гриба". Прикметно, що сирени повітряної тривоги в регіоні перед інцидентом не вмикалися.



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