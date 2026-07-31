Массированный обстрел Одессы баллистикой и крылатыми ракетами: «прилеты» по колледжу, больнице и предприятию

Российские оккупационные войска провели масштабный обстрел Одесской области, применив крылатые ракеты воздушного базирования и баллистическое вооружение с южного направления. Воздушный удар зафиксировали сегодня около 11:00, а первые сообщения о последствиях вражеских действий появились уже через час.

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О факте попадания в городскую инфраструктуру в 12:02 сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал Одессу, — проинформировал глава ГВА, очертив первые последствия: — Повреждена инфраструктура и крыша учебного заведения. Есть пострадавшие".

Впоследствии, информация о масштабах разрушений гражданского сектора и количестве раненых существенно расширилась. По уточненным данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, под ударом оказались сугубо мирные объекты города.

"В результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, — заявил в 12:22 руководитель ОВА, детализируя перечень разрушений, — территорию предприятия, а также здания больницы и колледжа".

Медики и экстренные службы немедленно приступили к оказанию помощи мирным жителям, оказавшимся в эпицентре взрывов. Пока официально подтверждено ранение двух человек — мужчины и пожилой женщины.

"На эту минуту известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу, — добавил в 12:23 Сергей Лысак, рассказывая о состоянии раненых. — 43-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с осколочными ранениями. 72-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести".

Олег Кипер уточнил, что раненая женщина является сотрудницей пострадавшего медицинского учреждения. Обоим мирным пострадавшим предоставляют полный комплекс необходимой медицинской помощи, а профильные службы продолжают документировать последствия очередного террористического акта РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Хмельницком прозвучала серия мощных взрывов, сопровождавшихся последующими звуками повторной детонации. Как сообщают региональные паблики, в небе над местом происшествия образовалось огромное облако дыма в форме "гриба". Примечательно, что сирены воздушной тревоги в регионе перед инцидентом не включались .