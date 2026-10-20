Лідер фракції “ЄС” в Одеській облраді міг приховати квартири та мільйони: ЗМІ

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Кречмаровская Наталия
Голова фракції “Європейська солідарність” в Одеській обласній раді Михайло Шмушкович не задекларував квартири дружини, понад 8 млн грн готівкою. А сам депутат міг бути причетним до схем з бронюванням працівників охоронних компаній.
Михайло Шмушкович. Фото з відкритих джерел
Як повідомляють “Українські новини”, йдеться про дві квартири дружини Шмушковича Катерини в Одесі загальною площею 224,9 кв. м.
Окремо журналісти порушили питання про 180 тис. дол. (понад 8 млн грн) готівкових заощаджень дружини депутата, які теж подружжя не задекларувало.
Також видання вказує на можливу участь Шмушковича в схемах з бронювання працівників охоронних компаній.
У матеріалі також зазначається, що під час повномасштабної війни Шмушковича помічали у ресторанах європейських країн разом із соратником Олегом Камінкером. Водночас сам депутат публічно критикував своїх колег за закордонні поїздки за кошти платників.