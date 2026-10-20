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Лідер фракції “ЄС” в Одеській облраді міг приховати квартири та мільйони: ЗМІ

Яке майно не задекларував одеський депутат Шмушкович

20 жовтня 2026, 16:47
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Кречмаровская Наталия

Голова фракції “Європейська солідарність” в Одеській обласній раді Михайло Шмушкович не задекларував квартири дружини, понад 8 млн грн готівкою. А сам депутат міг бути причетним до схем з бронюванням працівників охоронних компаній. 

Лідер фракції “ЄС” в Одеській облраді міг приховати квартири та мільйони: ЗМІ

Михайло Шмушкович. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють “Українські новини”, йдеться про дві квартири дружини Шмушковича Катерини в Одесі загальною площею 224,9 кв. м.

“Аналіз семи декларацій Шмушковича за 2019-2025 роки виявив, що депутат не задекларував дві квартири дружини Катерини та 180 тис. доларів готівкою. Йдеться про квартири в Одесі площею 172,2 кв. м та 52,7 кв. м”, — зазначається у повідомленні.

Окремо журналісти порушили питання про 180 тис. дол. (понад 8 млн грн) готівкових заощаджень дружини депутата, які теж подружжя не задекларувало.               

Також видання вказує на можливу участь Шмушковича в схемах з бронювання працівників охоронних компаній.         

“Коли Одеська облрада розглядала звернення до уряду щодо можливості збільшити бронювання працівників приватних охоронних агенцій, Шмушкович був одним з активних прибічників цього питання. За дивним збігом обставин, охоронна галузь є частиною його бізнесової біографії. У деклараціях за 2019-2021 роки Шмушкович зазначав володіння 50% компанії “Служба безпеки 37”, — пише видання.  

У матеріалі також зазначається, що під час повномасштабної війни Шмушковича помічали у ресторанах європейських країн разом із соратником Олегом Камінкером. Водночас сам депутат публічно критикував своїх колег за закордонні поїздки за кошти платників.



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