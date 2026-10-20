Лидер фракции "ЕС" в Одесском облсовете мог скрыть квартиры и миллионы: СМИ

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Кречмаровская Наталия
Глава фракции "Европейская солидарность" в Одесском областном совете Михаил Шмушкович не задекларировал квартиры жены, более 8 млн грн наличными. А сам депутат мог быть причастен к схемам с бронированием работников охранных компаний.
Михаил Шмушкович. Фото из открытых источников
Как сообщают "Українські новини", речь идет о двух квартирах жены Шмушковича Екатерины в Одессе общей площадью 224,9 кв. м.
Отдельно журналисты подняли вопрос о 180 тыс. дол. (свыше 8 млн грн) наличных сбережений супруги депутата, которые тоже супруги не задекларировали.
Также издание указывает на возможное участие Шмушковича в схемах бронирования работников охранных компаний.
В материале отмечается, что во время полномасштабной войны Шмушковича замечали в ресторанах европейских стран вместе с соратником Олегом Каминкером. В то же время, сам депутат публично критиковал своих коллег за заграничные поездки за средства плательщиков.