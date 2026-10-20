Лидер фракции "ЕС" в Одесском облсовете мог скрыть квартиры и миллионы: СМИ

Глава фракции "Европейская солидарность" в Одесском областном совете Михаил Шмушкович не задекларировал квартиры жены, более 8 млн грн наличными. А сам депутат мог быть причастен к схемам с бронированием работников охранных компаний.

Михаил Шмушкович. Фото из открытых источников

Как сообщают "Українські новини", речь идет о двух квартирах жены Шмушковича Екатерины в Одессе общей площадью 224,9 кв. м.

"Анализ семи деклараций Шмушковича за 2019-2025 годы обнаружил, что депутат не задекларировал две квартиры жены Екатерины и 180 тыс. долларов наличными. Речь идет о квартирах в Одессе площадью 172,2 кв. м и 52,7 кв. м", — отмечается в сообщении.

Отдельно журналисты подняли вопрос о 180 тыс. дол. (свыше 8 млн грн) наличных сбережений супруги депутата, которые тоже супруги не задекларировали.

Также издание указывает на возможное участие Шмушковича в схемах бронирования работников охранных компаний.

"Когда Одесский облсовет рассматривал обращение к правительству о возможности увеличить бронирование работников частных охранных агентств, Шмушкович был одним из активных сторонников этого вопроса. По странному стечению обстоятельств, охранная отрасль является частью его бизнес-биографии. В декларациях за 2019-2021 годы Шмушкович отмечал владение 50% компании "Служба безопасности 37", — пишет издание.

В материале отмечается, что во время полномасштабной войны Шмушковича замечали в ресторанах европейских стран вместе с соратником Олегом Каминкером. В то же время, сам депутат публично критиковал своих коллег за заграничные поездки за средства плательщиков.