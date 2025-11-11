logo_ukra

Хаос на Одещины: масований удар РФ призвів до надзвичайних наслідків
Хаос на Одещины: масований удар РФ призвів до надзвичайних наслідків

Попри активну роботу ППО, Одещина постраждала від ударів по енергетичних об’єктах і «Укрзалізниці», що спричинило пожежі

11 листопада 2025, 09:05
Російські війська завдали нового удару по Одещині, спрямованого на критично важливу інфраструктуру регіону. Незважаючи на активну роботу української протиповітряної оборони, частина атак змогла досягти цілей. Внаслідок ударів постраждали енергетичні об’єкти та об’єкти "Укрзалізниці", що спричинило низку пожеж і тимчасові перебої в роботі транспортної та енергетичної мережі.

Хаос на Одещины: масований удар РФ призвів до надзвичайних наслідків

Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями місцевих служб, сили ППО активно відпрацювали повітряні загрози, проте частина ракет влучила у складські та виробничі приміщення. Внаслідок цього було зафіксовано займання будівель та пошкодження інфраструктури, що вплинуло на стабільність енергопостачання та логістики в регіоні. Представники місцевої влади оперативно повідомляли про ситуацію і закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки, залишаючись у захищених приміщеннях під час сигналів повітряної тривоги.

Від ударів постраждали не лише промислові об’єкти, а й транспортні вузли, що забезпечують рух вантажів і пасажирів у межах Одещини та за її межі. Пошкодження об’єктів "Укрзалізниці" спричинило тимчасові затримки у русі поїздів і порушення графіку доставки вантажів. Енергетичні об’єкти зазнали часткового пошкодження, що призвело до тимчасових відключень у кількох населених пунктах області.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує робити все можливе, щоб посіяти розбрат серед європейських країн. Значну роль у цьому відіграє те, що чимало російського бізнесу знаходиться саме в Європі, що безпосередньо впливає на політичні рішення та ставлення окремих держав до війни, вважає доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький.



