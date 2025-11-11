logo

Хаос на Одесщины: массированный удар РФ привел к чрезвычайным последствиям

Несмотря на активную работу ПВО, Одесщина пострадала от ударов по энергетическим объектам и «Укрзализныци», что привело к пожару

11 ноября 2025, 09:05
Автор:
Клименко Елена

Российские войска нанесли новый удар по Одесщине, направленный на критически важную инфраструктуру региона. Несмотря на активную работу украинской противовоздушной обороны, часть атак смогла достичь целей. В результате ударов пострадали энергетические объекты и объекты "Укрзализныци", что повлекло за собой ряд пожаров и временные перебои в работе транспортной и энергетической сети.

Хаос на Одесщины: массированный удар РФ привел к чрезвычайным последствиям

Фото: из открытых источников

По сообщениям местных служб, силы ПВО активно отработали воздушные угрозы, однако часть ракет попала в складские и производственные помещения. В результате было зафиксировано возгорание зданий и повреждение инфраструктуры, что повлияло на стабильность энергоснабжения и логистики в регионе. Представители местных властей оперативно сообщали о ситуации и призвали жителей соблюдать меры безопасности, оставаясь в защищенных помещениях во время сигналов воздушной тревоги.

От ударов пострадали не только промышленные объекты, но и транспортные узлы, обеспечивающие движение грузов и пассажиров в пределах Одесской области и за ее пределы. Повреждение объектов "Укрзализныци" повлекло задержки в движении поездов и нарушение графика доставки грузов. Энергетические объекты получили частичное повреждение, что привело к временным отключениям в нескольких населенных пунктах области.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает делать все возможное, чтобы посеять раздор среди европейских стран. Значительную роль в этом играет то, что многие российские бизнесы находятся именно в Европе, что непосредственно влияет на политические решения и отношение отдельных государств к войне, считает доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий.



