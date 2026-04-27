Глава Одесской ОВА "засветил" новую обувь: стоимость кроссовок Кипера впечатляет (ФОТО)

Чиновники в Украине привлекают внимание общественности не только своими решениями или заявлениями, но и своими модными, или не очень, обновками гардероба.

Блогер Harley Quinn, кто придирчиво следует за обновлением гардероба украинских политиков, должностных лиц всех уровней, медийных лиц, рассказала об обновке руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

"Председатель Одесской ОВА Олег Кипер раскодировался со шмоточной аскезы или снял с кого-то из охранников кроссовки от Brunello Cucinelli. Стоимость — 55 900 гривен. А мы почти поверили, что он обычное бедное должностное лицо", — иронично сообщила блогер.

Ранее блогер сообщала, о стоимости шахмат, попавших в кадр Кипера. Глава Одесской ОВ Олег Кипер и его греко-римские шахматы, стоимость – 17 367 грн, написала блогер.

"Нет, он не играет. Это просто для атмосферы, кадра и общего ощущения глубокой государственности. Чтобы никто не сомневался, перед нами человек, мыслящий стратегически. Хотя бы в рамках фотосессии", — отметила Harley Quinn.

А в марте Кипер показал другую обновку.

"Не выдержал длительной шмоточной аскезы и переоделся в куртку от Stone Island. Стоимость – 40 900 грн", — написала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что семья пятого президента Украины привлекает внимание украинцев. Петр Порошенко продолжает политическую деятельность, поэтому семья тоже в поле внимания.

Блогер Harley Quinn рассказала, сколько стоит блузка жены Петра Порошенко Марины. "Марина Порошенко и ее блуза от Louis Vuitton. Стоимость на ресейлах — 155 долларов", — написала блогер.

Она сообщила, что это старая коллекция.



