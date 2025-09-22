В Одесі як завжди до всього підходять із гумором. Так сталося і в міському зоопарку, де директор у костюмі русалоньки знімався у кліпі, ймовірно, до Дня народження зоопарку.

Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО)

Про це Одеський зоопарк поділився у своєму Інстаграмі, де опублікував "пікантні" знімки зі зйомок кліпу. На них директор закладу позує у блакитній перуці та вбранні русалоньки із декольте та шикарним хвостом.

До речі, коментатори сприйняли все це теж із гумором і лишили тільки позитивні коментарі:

"Оце Одеса, я розумію"

"Тільки наш директор так може!"

"Який харизматичний", — пишуть підписники.

Директором Одеського зоопарку є Ігор Біляков. Він біолог і герпетолог, обіймає цю посаду з 2013 року.

Ігор Біляков є випускником біологічного факультету Одеського державного університету і має багаторічний досвід роботи в зоопарку, починаючи з волонтерства та роботи кіпером. Під його керівництвом зоопарк реалізує природоохоронні, наукові та освітні проєкти, а також займається реабілітацією тварин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Франції та перша леді Бріжит Макрон нададуть документи в рамках позову про наклеп, який вони подали проти правої інфлюенсерки Кендіс Оуенс після того, як вона поширювала свою думку про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. Про це повідомив їхній адвокат у подкасті BBC.

Адвокати пані Оуенс відповіли клопотанням про відхилення позову. В інтерв'ю подкасту BBC "Слава під вогнем" адвокат Макронів у цій справі Том Клер заявив, що пані Макрон вважала ці заяви "неймовірно засмучуючими" і що вони "відволікають" увагу президента Франції.