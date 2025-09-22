logo_ukra

Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО)
Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО)

Директор Одеського зоопарку вбрався у костюм русалоньки

22 вересня 2025, 14:13
В Одесі як завжди до всього підходять із гумором. Так сталося і в міському зоопарку, де директор у костюмі русалоньки знімався у кліпі, ймовірно, до Дня народження зоопарку.

Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО)

Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО)

Про це Одеський зоопарк поділився у своєму Інстаграмі, де опублікував "пікантні" знімки зі зйомок кліпу. На них директор закладу позує у блакитній перуці та вбранні русалоньки із декольте та шикарним хвостом.

До речі, коментатори сприйняли все це теж із гумором і лишили тільки позитивні коментарі:

"Оце Одеса, я розумію"

"Тільки наш директор так може!"

"Який харизматичний", — пишуть підписники.

Директором Одеського зоопарку є Ігор Біляков. Він біолог і герпетолог, обіймає цю посаду з 2013 року.

Ігор Біляков є випускником біологічного факультету Одеського державного університету і має багаторічний досвід роботи в зоопарку, починаючи з волонтерства та роботи кіпером. Під його керівництвом зоопарк реалізує природоохоронні, наукові та освітні проєкти, а також займається реабілітацією тварин.

Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО) - фото 2
Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО) - фото 3
Директор зоопарку Одеси знявся у відвертому вбранні русалоньки (ФОТО) - фото 4

