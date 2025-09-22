В Одессе, как всегда, ко всему подходят с юмором. Так произошло и в городском зоопарке, где директор в костюме русалочки снимался в клипе, вероятно, ко Дню рождения зоопарка.

Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО)

Об этом Одесский зоопарк поделился в своем Инстаграме, где опубликовал пикантные снимки со съемок клипа. На них директор заведения позирует в голубом парике и наряде русалочки с декольте и шикарным хвостом.

Кстати, комментаторы восприняли все это тоже с юмором и оставили только положительные комментарии:

"Вот это Одесса, я понимаю"

"Только наш директор так может!"

"Какой харизматичный", – пишут подписчики.

Директором Одесского зоопарка является Игорь Биляков. Он биолог и герпетолог, занимает этот пост с 2013 года.

Игорь Биляков является выпускником биологического факультета Одесского государственного университета и имеет многолетний опыт работы в зоопарке, начиная с волонтерства и работы кипером. Под его руководством зоопарк реализует природоохранные, научные и образовательные объекты, а также занимается реабилитацией животных.

