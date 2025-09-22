logo

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО)

Директор Одесского зоопарка нарядился в костюм русалочки

22 сентября 2025, 14:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Одессе, как всегда, ко всему подходят с юмором. Так произошло и в городском зоопарке, где директор в костюме русалочки снимался в клипе, вероятно, ко Дню рождения зоопарка.

Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО)

Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО)

Об этом Одесский зоопарк поделился в своем Инстаграме, где опубликовал пикантные снимки со съемок клипа. На них директор заведения позирует в голубом парике и наряде русалочки с декольте и шикарным хвостом.

Кстати, комментаторы восприняли все это тоже с юмором и оставили только положительные комментарии:

"Вот это Одесса, я понимаю"

"Только наш директор так может!"

"Какой харизматичный", – пишут подписчики.

Директором Одесского зоопарка является Игорь Биляков. Он биолог и герпетолог, занимает этот пост с 2013 года.

Игорь Биляков является выпускником биологического факультета Одесского государственного университета и имеет многолетний опыт работы в зоопарке, начиная с волонтерства и работы кипером. Под его руководством зоопарк реализует природоохранные, научные и образовательные объекты, а также занимается реабилитацией животных.

Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО) - фото 2
Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО) - фото 3
Директор зоопарка Одессы снялся в откровенном наряде русалочки (ФОТО) - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Франции и первая леди Брижит Макрон предоставят документы в рамках иска о клевете, которую они подали против правой инфлюэнсерши Кэндис Оуэнс после того, как она распространяла свое мнение о том, что Брижит Макрон родилась мужем. Об этом сообщил их адвокат в подкасте BBC.

Адвокаты Оуэнса ответили ходатайством об отклонении иска. В интервью подкасту BBC "Слава под огнем" адвокат Макронов по этому делу Том Клер заявил, что госпожа Макрон считала эти заявления "невероятно огорчающими" и что они "отвлекают" внимание президента Франции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости