Блекауту в Одесі могло не бути навіть після такої атаки РФ: у Раді зробили шокуюче зізнання

Російські війська розбили всі електропідстанції в Одеській області. Блекаут. Зникло світло і звʼязок. Проте ситуація могла бути іншою, більш позитивною для України. Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

"Я вже не буду нагадувати плівки Міндича, де друзям президента було "дєнєг жалко" на захист енергетичної інфраструктури. Я згадаю про інше. У липні 2023 року РНБО визначило розгалужену малу і середню енергогенерацію пріоритетом. З того часу людина зрадника України і гєроя росіі Андрія Деркача, призначена туди за рішенням Зеленського і Єрмака, в Міністерстві енергетики саботувала рішення РНБО", – зазначив нардеп.

Він обіцяє невдовзі зібрати матеріали і оприлюднити дані як на посаді міністра Галущенко особисто зупинив завезення і встановлення когенераційних установок, призначених якраз для Одещини і Миколаївщини.

Володимир Ар’єв зауважує, якби ці установки середньої потужності були вплетені в енергомережу, тотального блекауту не було би. Проте, Галущенко досі навіть не підозрюваний.

"Натомість, топ-посадовців з російським слідом більшає: першим заступником генерального прокурора стала Марія Вдовиченко. Її брат і батько добровільно взяли собі російське громадянство після початку війни з рф. Вона напряму пов’язана з головою Одеської обласної військової адміністрації Кіпером та його близьким другом Єрмаком. От і складайте в таких умовах, дорогі українці, з букв о, п, ж, а слово "перемога". Головне висловити ще одну всеохоплюючу підтримку президенту", – обурився політик.

Зазначимо, внаслідок масованих російських ударів по Україні вранці 13 грудня знеструмлено частину Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Зокрема Одесу окупанти атакували ударними безпілотниками та ракетами, вибухи пролунали у різних районах міста.



