Блэкаута в Одессе могло не быть даже после такой атаки РФ: в Раде сделали шокирующее признание

Российские войска разбили все электроподстанции в Одесской области. Блэкаут. Исчез свет и связь. Однако ситуация могла быть иной, более позитивной для Украины. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Я уже не буду напоминать пленки Миндича, где друзьям президента было "жалко" денег на защиту энергетической инфраструктуры. Я упомяну о другом. В июле 2023 года СНБО определил разветвленную малую и среднюю энергогенерацию приоритетом. С тех пор человек предателя Украины и героя россии Андрея Деркача, назначенный туда по решению Зеленского и Ермака, в Министерстве энергетики саботировал решение СНБО", – отметил нардеп.

Он обещает вскоре собрать материалы и обнародовать данные, как в должности министра Галущенко лично остановил завоз и установку когенерационных установок, предназначенных как раз для Одесщины и Николаевщины.

Владимир Арьев замечает, что если бы эти установки средней мощности были вплетены в энергосеть, тотального блекаута не было бы. Однако Галущенко до сих пор даже не подозреваемый.

"Вместо этого топ-чиновников с российским следом становится больше: первым заместителем генерального прокурора стала Мария Вдовиченко. Ее брат и отец добровольно взяли на себя русское гражданство после начала войны с РФ. Она напрямую связана с главой Одесской областной военной администрации Кипером и его близким другом Ермаком. Вот и складывайте в таких условиях, дорогие украинцы, из букв о, п, ж, а слово "победа". Главное выразить еще одну всеобъемлющую поддержку президенту", – возмутился политик.

Отметим, в результате массированных российских ударов по Украине утром 13 декабря обесточена часть Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

В частности, Одессу оккупанты атаковали ударными беспилотниками и ракетами, взрывы прогремели в разных районах города.




