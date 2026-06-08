Били прицільно: в обласному центрі росіяни влучили у зупинку з людьми

Сьогодні, 8 червня, країна-агресор атакувала Одесу. Без постраждалих не обійшлося. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

"Попередньо, є двоє постраждалих. Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Всю інформацію зʼясовуємо", — коротко зазначив очільник області.

Згодом Лисак уточнив, що постраждали троє людей. Дві жінки 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутного таксі. Понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт.

Зауважимо, вранці 8 червня росіяни дронами атакували Конотоп на Сумщині. Троє постраждалих у реанімації. Під завалами рятувальники шукали ще одну людину. Згодом вони виявили тіло жінки.

"На жаль погана новина…Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка…", – написав у соцмережах мер Конотопу Артем Семеніхін.

Половина міста залишилася без електроенергії, повідомив мер Конотопа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — новий російський удар у районі Чорнобильської зони відчуження викликав серйозне занепокоєння через ризики для ядерної безпеки. За даними української влади, безпілотник атакував об'єкт зберігання відпрацьованого ядерного палива неподалік Чорнобильської атомної електростанції.

Як повідомили в "Енергоатомі", удар стався у ніч проти 7 червня. Внаслідок атаки виникла пожежа та було частково зруйновано інфраструктуру Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого в зоні відчуження. При цьому в компанії наголосили, що безпосередньо ядерне паливо на об'єкті в момент удару не було.



