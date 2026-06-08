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Били прицельно: в областном центре россияне попали в остановку с людьми

Россияне попали в остановку с людьми в Одессе

8 июня 2026, 09:31
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Кравцев Сергей

Сегодня, 8 июня, страна-агрессор атаковала Одессу. Без пострадавших не обошлось. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

Били прицельно: в областном центре россияне попали в остановку с людьми

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Предварительно, есть двое пострадавших. Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Всю информацию выясняем", — коротко отметил глава области.

Впоследствии Лысак уточнил, что пострадали три человека. Две женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутки. Изуродован транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт.

Заметим, что утром 8 июня россияне дронами атаковали Конотоп на Сумщине. Три пострадавших в реанимации. Под завалами спасатели искали еще одного человека. Впоследствии они обнаружили тело женщины.

"К сожалению плохая новость… Обнаружено тело погибшего человека, пожилая женщина…", – написал в соцсетях мэр Конотопа Артем Семенихин.

Половина города осталась без электроэнергии, сообщил мэр Конотопа.

Читайте на портале "Комментарии" — новый российский удар в районе Чернобыльской зоны отчуждения вызвал серьезную обеспокоенность из-за рисков для ядерной безопасности. По данным украинских властей, беспилотник атаковал объект хранения отработанного ядерного топлива недалеко от Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщили в "Энергоатоме", удар произошел в ночь на 7 июня. В результате атаки возник пожар и частично разрушена инфраструктура Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения. При этом в компании подчеркнули, что непосредственное ядерное топливо на объекте в момент удара не было.




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Источник: https://t.me/odesaMVA/2431
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