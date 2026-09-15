Зима вдарить по Києву: які райони столиці ризикують залишитися без тепла

Опалювальний сезон 2026-2027 років може стати для Києва складним. Про це неодноразово попереджали експерти. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, в яких районах столиці ситуація з теплом може бути дуже складною.

Опалення. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що проблеми з опаленням у столиці не обов’язково будуть однаковими в усіх районах. Найбільший ризик, на думку чат-бота, виникає там, де багато будинків залежать від великих ТЕЦ та централізованої інфраструктури. У разі пошкодження важливого вузла без тепла одночасно може залишитися значна кількість споживачів.

Серед районів підвищеного ризику модель ШІ виділяє Деснянський, Дніпровський, Дарницький та частину Солом’янського. Окрема проблема — багатоповерхова забудова і будинки, для яких до початку холодів не встигнуть створити повноцінні резервні джерела тепла. За наведеною оцінкою, таких будинків у столиці може залишатися близько 2500.

Водночас чат-бот не прогнозує обов’язково повну відсутність опалення цілими районами. Значно реальнішим сценарієм він називає перебої після ударів по енергетичній інфраструктурі та тривалих відключень електроенергії. У такій ситуації частина будинків може залишатися без тепла на години або довше — до перезапуску системи.

Чат-бот Gemini також вказує на серйозні ризики для опалювального сезону 2026-2027 років. У своїй оцінці чат-бот пов’язує їх зі станом великих теплоелектроцентралей — ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень.

Найбільш проблемною зоною Gemini називає лівий берег Києва. Йдеться передусім про Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони, зокрема Троєщину, Осокорки, Позняки та Харківський масив. За оцінкою чат-бота, ці території значною мірою залежать від ТЕЦ-6 та ТЕЦ-4, тому масштабні відновлювальні роботи можуть вплинути на стабільність теплопостачання.

На правому березі Gemini виділяє Печерський, Голосіївський та частину Солом’янського районів, пов’язаних із ТЕЦ-5. Нові пошкодження або перевантаження мережі, на думку чат-бота, можуть позначитися на теплопостачанні центральної та південної частин столиці.

Водночас Gemini звертає увагу на децентралізацію теплопостачання та встановлення когенераційних установок. Однак повністю компенсувати дефіцит великих ТЕЦ до зими, за цією оцінкою, навряд чи вдасться.

Чат-бот Grok найбільші ризики також бачить на лівому березі. Зокрема, чат-бот називає Дарницький район і частину Дніпровського, які, за його оцінкою, сильно залежать від ТЕЦ-4. Окремо згадується Троєщина, яка, за словами Grok, значною мірою залежить від ТЕЦ-6.

Ще один ризик — готовність резервної інфраструктури. Grok стверджує, що частина резервних котелень може запрацювати лише у грудні, тобто вже після старту опалювального сезону. Через це перші холодні тижні можуть пройти без достатнього запасу потужності.

Правий берег, за оцінкою Grok, теж має вразливі ділянки. Серед них чат-бот називає частину Теремків, однак очікує там більш локальних проблем через розгалуженішу мережу. На лівому березі ситуацію він вважає складнішою через великі житлові масиви, старі мережі та меншу кількість альтернатив.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: найбільші ризики цієї зими можуть припасти на лівобережні райони Києва — передусім Деснянський, Дарницький та Дніпровський. Різняться оцінки щодо конкретних мікрорайонів і масштабу можливих перебоїв. ChatGPT обережніше говорить про нестабільне теплопостачання, тоді як Gemini та Grok акцентують на залежності від конкретних ТЕЦ та проблемах із резервними потужностями.

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