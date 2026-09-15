Зима ударит по Киеву: какие районы столицы рискуют остаться без тепла

Отопительный сезон 2026-2027 годов может стать для Киева сложным. Об этом не раз предупреждали эксперты. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, в каких районах столицы ситуация с теплом может быть очень сложной.

Отопление. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT Чат-бот считает, что проблемы с отоплением в столице не обязательно будут одинаковыми во всех районах. Наибольший риск, по мнению чат-бота, возникает там, где многие дома зависят от крупных ТЭЦ и централизованной инфраструктуры. При повреждении важного узла без тепла одновременно может остаться значительное количество потребителей.

Среди районов повышенного риска модель ИИ выделяет Деснянский, Днепровский, Дарницкий и часть Соломенского. Отдельная проблема – многоэтажная застройка и дома, для которых до начала холодов не успеют создать полноценные резервные источники тепла. По приведенной оценке таких домов в столице может оставаться около 2500.

В то же время, чат-бот не прогнозирует обязательно полное отсутствие отопления целыми районами. Более реальным сценарием он называет перебои после ударов по энергетической инфраструктуре и длительных отключений электроэнергии. В такой ситуации часть домов может оставаться без тепла в часы или дольше – до перезапуска системы.

Чат-бот Gemini также указывает на серьезные риски для отопительного сезона 2026-2027 годов. В своей оценке чат-бот связывает их с состоянием больших теплоэлектроцентралей — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения.

Наиболее проблемной зоной Gemini называет левый берег Киева. Речь идет прежде всего о Деснянском, Дарницком и Днепровском районах, в частности Троещине, Осокорках, Позняках и Харьковском массиве. По оценке чат-бота эти территории в значительной степени зависят от ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4, поэтому масштабные восстановительные работы могут повлиять на стабильность теплоснабжения.

На правом берегу Gemini выделяет Печерский, Голосеевский и часть Соломенского районов, связанных с ТЭЦ-5. Новые повреждения или перегрузки сети, по мнению чат-бота, могут отразиться на теплоснабжении центральной и южной частей столицы.

В то же время Gemini обращает внимание на децентрализацию теплоснабжения и установку когенерационных установок. Однако полностью компенсировать дефицит крупных ТЭЦ к зиме, по этой оценке, вряд ли удастся.

Чат-бот Grok самые большие риски также видит на левом берегу. В частности, чат-бот называет Дарницкий район и часть Днепровского, которые, по его оценке, сильно зависят от ТЭЦ-4. Отдельно упоминается Троещина, которая, по словам Grok, в значительной степени зависит от ТЭЦ-6.

Еще один риск – готовность резервной инфраструктуры. Grok утверждает, что часть резервных котельных может заработать только в декабре, то есть уже после старта отопительного сезона. Поэтому первые холодные недели могут пройти без достаточного запаса мощности.

Правый берег, по оценке Grok, тоже имеет уязвимые участки. Среди них чат-бот называет часть Теремков, однако ожидает там более локальных проблем из-за более разветвленной сети. На левом берегу ситуацию он считает более сложной из-за больших жилых массивов, старых сетей и меньшего количества альтернатив.

В заключении все три чата-боты сходятся в одном: наибольшие риски этой зимой могут прийтись на левобережные районы Киева — прежде всего Деснянский, Дарницкий и Днепровский. Различаются оценки по конкретным микрорайонам и масштабу возможных перебоев. ChatGPT более осторожно говорит о нестабильном теплоснабжении, тогда как Gemini и Grok акцентируют внимание на конкретных ТЭЦ и проблемах с резервными мощностями.

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