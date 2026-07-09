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Життя у Києві стане ще більш нестерпним: влада приголомшила новим задумом

Через відсутність пленарного засідання не встигнуть розглянути законопроєкт про заборону підвищення тарифів, тому вартість проїзду в Києві може зрости

9 липня 2026, 16:40
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Клименко Елена

У Києві можуть зрости тарифи на проїзд у громадському транспорті, оскільки Київрада не встигне розглянути питання про заборону їхнього підвищення до запланованої дати. Про це повідомив депутат міської ради Леонід Ємець.

Життя у Києві стане ще більш нестерпним: влада приголомшила новим задумом

Фото: з відкритих джерел

За його словами, пленарне засідання, яке мало відбутися наступного тижня, не проводитиметься. Через це депутати не матимуть можливості розглянути підготовлений ним проєкт рішення, покликаний заблокувати підвищення вартості проїзду.

"Запланованого пленарного засідання Київради наступного тижня не буде. Це означає, що депутати не матимуть можливості розглянути мій проєкт рішення про заборону підняття тарифів. Це означає, що з 15-го числа проїзд коштуватиме 30 грн", – заявив Ємець.

Депутат вважає, що через відсутність рішення Київради нові тарифи можуть набути чинності вже найближчим часом. Водночас він звернув увагу, що питання подорожчання може стосуватися не лише транспортної сфери.

За словами Ємця, міська влада також може переглянути вартість послуг водопостачання.

"Незабаром ще планують піднімати також тарифи на воду", – зазначив депутат. 

Наразі офіційних рішень щодо підвищення вартості проїзду до 30 гривень або зміни тарифів на водопостачання Київська міська державна адміністрація не оприлюднювала. Також поки немає підтвердження, що нові тарифи почнуть діяти саме з 15 числа.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща офіційно долучилася до міжнародного проєкту зі створення в Європі центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для зенітних комплексів Patriot. Відповідну угоду Варшава уклала зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами та Швецією. Водночас президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot.



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