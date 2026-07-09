Жизнь в Киеве станет еще более невыносимой: власть ошеломила новым замыслом

В Киеве могут вырасти тарифы на проезд в общественном транспорте, поскольку Киевсовет не успеет рассмотреть вопрос о запрещении их повышения до запланированной даты. Об этом сообщил депутат городского совета Леонид Емец.

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По его словам, пленарное заседание, которое должно было состояться на следующей неделе, не будет проводиться. Поэтому депутаты не смогут рассмотреть подготовленный им проект решения, призванный заблокировать повышение стоимости проезда.

"Запланированного пленарного заседания Киевсовета на следующей неделе не будет. Это значит, что у депутатов нет возможности рассмотреть мой проект решения о запрете поднятия тарифов. Это значит, что с 15-го числа проезд будет стоить 30 грн", – заявил Емец.

Депутат считает, что из-за отсутствия решения Киевсовета новые тарифы могут вступить в силу уже в ближайшее время. В то же время, он обратил внимание, что вопрос подорожания может касаться не только транспортной сферы.

По словам Емца, городские власти также могут пересмотреть стоимость услуг водоснабжения.

"В скором времени еще планируют поднимать также тарифы на воду", — отметил депутат.

Пока официальных решений по повышению стоимости проезда до 30 гривен или изменению тарифов на водоснабжение Киевская городская государственная администрация не обнародовала. Также пока нет подтверждения, что новые тарифы начнут действовать именно с 15 числа.

Портал "Комментарии" уже писал , что Польша официально присоединилась к международному проекту по созданию в Европе центра технического обслуживания ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot. Соответствующее соглашение Варшава заключила с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией. В то же время, президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot.