Какие автомобили чаще всего угоняли в Киеве в 2025 году: данные столичной полиции

В 2025 году в столице в общей сложности было не слишком много угонов авто и почти все удалось вернуть.

Авто. Фото портал "Комментарии"

Такие данные предоставили в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве по официальному запросу портала "Комментарии". Отметили, что в течение прошлого года следственными подразделениями столичной полиции зарегистрировано 26 уголовных производств, начатых по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 289 Уголовного кодекса Украины за незаконное завладение легковыми автомобилями. Угон зафиксирован в районах:

Голосеевский – 7;

Дарницкий – 4;

Деснянский – 2;

Днепровский – 2;

Оболонский – 1;

Печерский – 0;

Подольский – 1;

Святошинский – 2;

Соломенский – 6;

Шевченковский – 1.

"За отчетный период полиция раскрыла все уголовные преступления указанной категории — 26 автомобилей были найдены и возвращены владельцам. При этом сообщаем, что в 2025 году были угнаны автомобили следующих марок: Daewoo, Nissan, Renault, Opel, Skoda, Audi, Mazda, Volkswagen, ВАЗ, ЗАЗ ", — сообщила столичная полиция.

Также сообщили, что большинство вышеуказанных уголовных правонарушений совершается до комендантского часа или в дневное время суток.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2025 году в Украину импортировали 444 860 транспортных средств. Этот показатель на 17% больше, чем в 2024 году, однако все еще на треть меньше, чем в 2021 году.

Более 70% импорта транспортных средств – это авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет. К сравнению, в 2021 году средний возраст импортируемых автомобилей был 11 лет.