Какие автомобили чаще всего угоняли в Киеве в 2025 году: данные столичной полиции

Кречмаровская Наталия
В 2025 году в столице в общей сложности было не слишком много угонов авто и почти все удалось вернуть.
Авто. Фото портал "Комментарии"
Такие данные предоставили в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве по официальному запросу портала "Комментарии". Отметили, что в течение прошлого года следственными подразделениями столичной полиции зарегистрировано 26 уголовных производств, начатых по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 289 Уголовного кодекса Украины за незаконное завладение легковыми автомобилями. Угон зафиксирован в районах:
Голосеевский – 7;
Дарницкий – 4;
Деснянский – 2;
Днепровский – 2;
Оболонский – 1;
Печерский – 0;
Подольский – 1;
Святошинский – 2;
Соломенский – 6;
Шевченковский – 1.
Также сообщили, что большинство вышеуказанных уголовных правонарушений совершается до комендантского часа или в дневное время суток.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2025 году в Украину импортировали 444 860 транспортных средств. Этот показатель на 17% больше, чем в 2024 году, однако все еще на треть меньше, чем в 2021 году.
Более 70% импорта транспортных средств – это авто с пробегом. Средний возраст ввозимого транспорта за год не изменился: 9 лет. К сравнению, в 2021 году средний возраст импортируемых автомобилей был 11 лет.