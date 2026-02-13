У Києві спецпризначенці полку №1 врятували життя 15-річному хлопцю, який мав намір вчинити самогубство. Підліток перебував на краю жвавої траси та під час телефонної розмови повідомив товаришу про своє рішення покінчити з життям.

Встигли за дві хвилини: столичні поліцейські відмовили хлопця від фатального кроку на трасі

Друг хлопця не розгубився і негайно зателефонував на лінію "102". Завдяки оперативному реагуванню наряд поліції прибув на місце менш ніж за дві хвилини.

"Поліцейські встановили з ним контакт і завдяки спокійній розмові та злагодженим діям змогли стабілізувати ситуацію та відвернути небезпеку", — повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався неподалік однієї зі станцій метро. Правоохоронці змогли заспокоїти підлітка, після чого передали його матері та фахівцям ювенальної превенції.

"Із хлопцем та його сім’єю працюють правоохоронці для встановлення причини його поведінки та надання необхідної допомоги", — додали у відомстві.

Завдяки небайдужості друга та професіоналізму спецпризначенців трагедії вдалося уникнути. Наразі життю хлопця нічого не загрожує.

