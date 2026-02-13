logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Встигли за дві хвилини: столичні поліцейські відмовили хлопця від фатального кроку на трасі
commentss НОВИНИ Всі новини

Встигли за дві хвилини: столичні поліцейські відмовили хлопця від фатального кроку на трасі

Намір вчинити суїцид: поліція Києва стабілізувала стан 15-річного підлітка, якого врятувала пильність друга

13 лютого 2026, 23:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Києві спецпризначенці полку №1 врятували життя 15-річному хлопцю, який мав намір вчинити самогубство. Підліток перебував на краю жвавої траси та під час телефонної розмови повідомив товаришу про своє рішення покінчити з життям.

Встигли за дві хвилини: столичні поліцейські відмовили хлопця від фатального кроку на трасі

Встигли за дві хвилини: столичні поліцейські відмовили хлопця від фатального кроку на трасі

Друг хлопця не розгубився і негайно зателефонував на лінію "102". Завдяки оперативному реагуванню наряд поліції прибув на місце менш ніж за дві хвилини.

"Поліцейські встановили з ним контакт і завдяки спокійній розмові та злагодженим діям змогли стабілізувати ситуацію та відвернути небезпеку", — повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався неподалік однієї зі станцій метро. Правоохоронці змогли заспокоїти підлітка, після чого передали його матері та фахівцям ювенальної превенції.

"Із хлопцем та його сім’єю працюють правоохоронці для встановлення причини його поведінки та надання необхідної допомоги", — додали у відомстві.

Завдяки небайдужості друга та професіоналізму спецпризначенців трагедії вдалося уникнути. Наразі життю хлопця нічого не загрожує.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ввечері 12 лютого російські війська здійснили обстріл житлового сектору в Краматорську Донецької області, спрямувавши удари безпосередньо по приватному будинку, де проживала родина з п’яти осіб. Внаслідок атаки загинули троє дітей. 

За інформацією пресслужби Донецької обласної прокуратури, "житловий сектор опинився в зоні ураження, і пряме попадання засобу ураження в приватний будинок призвело до смерті двох 19-річних юнаків та їхнього 8-річного брата".                                                        



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини