Успели за две минуты: столичные полицейские отговорили парня от рокового шага на трассе
Успели за две минуты: столичные полицейские отговорили парня от рокового шага на трассе

Намерение совершить суицид: полиция Киева стабилизировала состояние 15-летнего подростка, которого спас бдительный друг

13 февраля 2026, 23:56
В Киеве спецназовцы полка №1 спасли жизнь 15-летнему парню, который намеревался совершить самоубийство. Подросток находился на краю оживленной трассы и во время телефонного разговора сообщил товарищу о своем решении покончить с жизнью.

Друг парня не растерялся и немедленно позвонил по телефону на линию "102". Благодаря оперативному реагированию наряд полиции прибыл на место менее чем через две минуты.

"Полицейские установили с ним контакт и благодаря спокойному разговору и слаженным действиям смогли стабилизировать ситуацию и предотвратить опасность", — сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел недалеко от одной из станций метро. Стражи порядка смогли успокоить подростка, после чего передали его матери и специалистам ювенальной превенции.

"С парнем и его семьей работают правоохранители для установления причин его поведения и оказания необходимой помощи", — добавили в ведомстве.

Благодаря неравнодушию друга и профессионализму спецназовцев трагедии удалось избежать. Пока жизни парню ничего не угрожает.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 12 февраля российские войска произвели обстрел жилого сектора в Краматорске Донецкой области, направив удары непосредственно по частному дому, где проживала семья из пяти человек. В результате атаки погибли трое детей.

По информации пресс-службы Донецкой областной прокуратуры, "жилой сектор оказался в зоне поражения, и прямое попадание средства поражения в частный дом привело к смерти двух 19-летних юношей и их 8-летнего брата".               



