В Киеве спецназовцы полка №1 спасли жизнь 15-летнему парню, который намеревался совершить самоубийство. Подросток находился на краю оживленной трассы и во время телефонного разговора сообщил товарищу о своем решении покончить с жизнью.

Успели за две минуты: столичные полицейские отговорили парня от рокового шага на трассе

Друг парня не растерялся и немедленно позвонил по телефону на линию "102". Благодаря оперативному реагированию наряд полиции прибыл на место менее чем через две минуты.

"Полицейские установили с ним контакт и благодаря спокойному разговору и слаженным действиям смогли стабилизировать ситуацию и предотвратить опасность", — сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел недалеко от одной из станций метро. Стражи порядка смогли успокоить подростка, после чего передали его матери и специалистам ювенальной превенции.

"С парнем и его семьей работают правоохранители для установления причин его поведения и оказания необходимой помощи", — добавили в ведомстве.

Благодаря неравнодушию друга и профессионализму спецназовцев трагедии удалось избежать. Пока жизни парню ничего не угрожает.

