Вражаюче: військові та ветерани війни розгорнули пункти незламності в Києві

У районах Києва, де тривалий час відсутні світло й опалення, почали працювати мобільні пункти незламності, організовані військовослужбовцями та ветеранами Третього армійського корпусу. Ініціатива стала відповіддю на складні умови, в яких опинилися тисячі киян через затяжні відключення електроенергії.

Пункти Незламності від Третього Армійського Корпусу

Пункти розгорнули на базі фудтраків, які щодня курсують містом. Тут люди можуть зігрітися біля багаття, випити гарячий чай чи каву, зарядити телефони та просто перепочити. Окрім тепла, військові привозять гарячу їжу й надають базову підтримку тим, хто цього потребує найбільше.

Проєкт працює за принципом взаємодопомоги: кияни підтримують ініціативу донатами, а військові та ветерани — діляться тим, що вміють найкраще: досвідом виживання в екстремальних умовах і готовністю діяти без зволікань.

За словами голови ветеранського корпусу Трійки Яна Клішаєва, ідея виникла з розуміння реальних потреб людей під час морозів і блекаутів. Він наголошує, що захисники не чекали рішень чи погоджень зверху, а просто почали допомагати. Ініціативу підтримав командир корпусу Андрій Білецький.

24 січня до проєкту долучилася й патронатна служба "Янголи" Третій армійський корпус, яка також вивела на маршрути власний фудтрак. Таким чином мережа мобільних пунктів незламності розширюється, охоплюючи дедалі більше районів столиці.

На тлі затяжної кризи ця ініціатива стала прикладом того, як військові та цивільні разом тримають тил — не словами, а конкретними діями.

