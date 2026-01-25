Впечатляюще: военные и ветераны войны развернули пункты несокрушимости в Киеве

В районах Киева, где долго отсутствуют свет и отопление, начали работать мобильные пункты несокрушимости, организованные военнослужащими и ветеранами Третьего армейского корпуса. Инициатива стала ответом на сложные условия, в которых оказались тысячи киевлян из-за затяжных отключений электроэнергии.

Пункты Несокрушимости от Третьего Армейского Корпуса

Пункты развернули на базе фудтраков, ежедневно курсирующих по городу. Здесь люди могут согреться у костра, выпить горячий чай или кофе, зарядить телефоны и просто отдохнуть. Кроме тепла, военные привозят горячую пищу и оказывают базовую поддержку тем, кто в этом нуждается больше всего.

Проект работает по принципу взаимопомощи: киевляне поддерживают инициативу донатами, а военные и ветераны делятся тем, что умеют лучше всего: опытом выживания в экстремальных условиях и готовностью действовать без промедления.

По словам главы ветеранского корпуса Тройки Яна Клишаева, идея возникла из понимания реальных потребностей людей во время морозов и блекаутов. Он отмечает, что защитники не ожидали решений или согласований сверху, а просто стали помогать. Инициативу поддержал командир корпуса Андрей Белецкий .

24 января к проекту присоединилась и патронатная служба "Ангелы" Третий армейский корпус , которая также вывела на маршруты собственный фудтрак. Таким образом, сеть мобильных пунктов несокрушимости расширяется, охватывая все больше районов столицы.

На фоне затяжного кризиса эта инициатива стала примером того, как военные и гражданские вместе держат тыл не словами, а конкретными действиями.

