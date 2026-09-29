Ворожі дрони атакували Київ: у столиці спалахнула пожежа

Росія ввечері 29 вересня знову атакувала Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, а в одному з районів зафіксували влучання по нежитловій забудові, після чого виникла пожежа. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві. Фото ілюстративне

Віталій Кличко заявив, що спочатку було зафіксовано влучання на території нежитлової забудови у Святошинському районі. Згодом міський голова уточнив, що влучання сталося у Подільському районі.

"Влучання на територію нежитлової забудови у Подільському районі. Вирує пожежа", — написав Кличко.

На місце оперативно прибули екстрені служби. Рятувальники та інші фахівці працювали над ліквідацією наслідків атаки. Паралельно російський удар по столиці тривав, а в Києві працювали сили протиповітряної оборони. Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко в наступному повідомленні.

За оперативними повідомленнями міської влади, внаслідок нічної атаки в Києві фіксували падіння уламків безпілотників і ракет у кількох районах. Пошкодження та займання виникали як на житлових, так і на нежитлових об’єктах.

Більше деталей щодо атаки РФ на Київ Кличко не розкрив.

Атака 29 вересня стала черговим ударом РФ по столиці. Київ регулярно залишається однією з цілей російських повітряних атак, під час яких Росія застосовує ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети. Мешканців столиці закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія може вдарити по Києву там, де ніхто не чекає.