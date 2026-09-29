Вражеские дроны атаковали Киев: в столице вспыхнул пожар

Россия вечером 29 сентября снова атаковала Киев ударными беспилотниками. В столице прогремела серия взрывов, а в одном из районов зафиксировали попадания по нежилой застройке, после чего возник пожар. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве. Фото иллюстративное

Виталий Кличко заявил, что сначала было зафиксировано попадание на территории нежилой застройки в Святошинском районе. Впоследствии мэр уточнил, что попадание произошло в Подольском районе.

"Попадание на территорию нежилой застройки в Подольском районе. Бурлит пожар", — написал Кличко.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели и другие специалисты работали над ликвидацией последствий атаки. Параллельно российский удар по столице продолжался, а в Киеве работали силы противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко в следующем сообщении.

По оперативным сообщениям городских властей, в результате ночной атаки в Киеве фиксировали падение обломков беспилотников и ракет в нескольких районах. Повреждение и воспламенение возникали как на жилых, так и на нежилых объектах.

Больше деталей по атаке РФ на Киев Кличко не раскрыл.

Атака 29 сентября стала очередным ударом по столице РФ. Киев регулярно остается одной из целей российских воздушных атак, при которых Россия применяет ударные беспилотники, реактивные дроны и ракеты. Жители столицы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ударить по Киеву там, где никто не ждет.