logo

BTC/USD

83388

ETH/USD

2674.87

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Вражеские дроны атаковали Киев: в столице вспыхнул пожар
commentss НОВОСТИ Все новости

Вражеские дроны атаковали Киев: в столице вспыхнул пожар

Россия атаковала Киев дронами 29 сентября. В Подольском районе зафиксировали попадания по нежилой застройке и пожар.

29 сентября 2026, 21:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия вечером 29 сентября снова атаковала Киев ударными беспилотниками. В столице прогремела серия взрывов, а в одном из районов зафиксировали попадания по нежилой застройке, после чего возник пожар. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Вражеские дроны атаковали Киев: в столице вспыхнул пожар

Взрывы в Киеве. Фото иллюстративное

Виталий Кличко заявил, что сначала было зафиксировано попадание на территории нежилой застройки в Святошинском районе. Впоследствии мэр уточнил, что попадание произошло в Подольском районе.

"Попадание на территорию нежилой застройки в Подольском районе. Бурлит пожар", — написал Кличко.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели и другие специалисты работали над ликвидацией последствий атаки. Параллельно российский удар по столице продолжался, а в Киеве работали силы противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко в следующем сообщении.

По оперативным сообщениям городских властей, в результате ночной атаки в Киеве фиксировали падение обломков беспилотников и ракет в нескольких районах. Повреждение и воспламенение возникали как на жилых, так и на нежилых объектах.

Больше деталей по атаке РФ на Киев Кличко не раскрыл.

Атака 29 сентября стала очередным ударом по столице РФ. Киев регулярно остается одной из целей российских воздушных атак, при которых Россия применяет ударные беспилотники, реактивные дроны и ракеты. Жители столицы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ударить по Киеву там, где никто не ждет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/s/vitaliy_klitschko
Теги:

Новости

Все новости