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Вогнем охопило з 4 по 9 поверх: у Києві росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці

У Києві під час атаки дронів сталося влучання у 9-поверховий будинок у Голосіївському районі.

3 вересня 2026, 20:15
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Slava Kot

Увечері 3 вересня під час атаки російських безпілотників у Києві сталося влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Голосіївському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, частина будівлі зазнала руйнувань. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. 

Вогнем охопило з 4 по 9 поверх: у Києві росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці

Вибухи в Києві після атаки РФ

Повітряна тривога у столиці розпочалася о 18:56 через атаку російських дронів. За словами Кличка, пожежа у багатоповерхівці виникла на рівні з четвертого по дев’ятий поверхи. Пізніше мер уточнив, що руйнування зафіксували, зокрема, на дев’ятому поверсі.

На місце події оперативно направили екстрені служби. Рятувальники та інші фахівці працювали над ліквідацією наслідків удару та евакуацією мешканців.

"З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють", — повідомив Кличко.

Крім того, у Дарницькому районі уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину. За попередньою інформацією, екстрені служби також вирушили на місце. На момент оприлюднення повідомлень інформації про загиблих унаслідок влучання в Голосіївському районі не надходило. Масштаб пошкоджень та остаточні наслідки атаки мають уточнити після завершення роботи екстрених служб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що життя у Києві стає остаточно неможливим. Посол Європейського Союзу різко звернулася до світу через терор Путіна.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект спрогнозував, які райони Києва восени 2026 року можуть опинитися під посиленою загрозою та які об’єкти стануть головною ціллю атак Росії.



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