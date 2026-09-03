Вогнем охопило з 4 по 9 поверх: у Києві росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці

Увечері 3 вересня під час атаки російських безпілотників у Києві сталося влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Голосіївському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, частина будівлі зазнала руйнувань. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в Києві після атаки РФ

Повітряна тривога у столиці розпочалася о 18:56 через атаку російських дронів. За словами Кличка, пожежа у багатоповерхівці виникла на рівні з четвертого по дев’ятий поверхи. Пізніше мер уточнив, що руйнування зафіксували, зокрема, на дев’ятому поверсі.

На місце події оперативно направили екстрені служби. Рятувальники та інші фахівці працювали над ліквідацією наслідків удару та евакуацією мешканців.

"З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють", — повідомив Кличко.

Крім того, у Дарницькому районі уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину. За попередньою інформацією, екстрені служби також вирушили на місце. На момент оприлюднення повідомлень інформації про загиблих унаслідок влучання в Голосіївському районі не надходило. Масштаб пошкоджень та остаточні наслідки атаки мають уточнити після завершення роботи екстрених служб.

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