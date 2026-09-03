Огнем охватило с 4 по 9 этаж: в Киеве россияне ударили по девятиэтажке

Вечером 3 сентября во время атаки российских беспилотников в Киеве произошло попадание в девятиэтажное жилое здание в Голосеевском районе. В результате удара возник пожар, часть здания потерпела разрушения. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве после атаки РФ

Воздушная тревога в столице началась в 18:56 из-за атаки российских дронов. По словам Кличко, пожар в многоэтажке возник на уровне с четвертого по девятый этажи. Позже мэр уточнил, что разрушения были зафиксированы, в частности, на девятом этаже.

На место происшествия оперативно направили экстренные службы. Спасатели и другие специалисты работали над ликвидацией последствий удара и эвакуацией жителей.

"Из дома эвакуировали 15 человек. Экстренные службы работают", — сообщил Кличко.

Кроме того, в Дарницком районе обломки российского беспилотника упали на проезжую часть. По предварительной информации, экстренные службы также отправились на место. На момент обнародования сообщений о погибших в результате попадания в Голосеевском районе не поступало. Масштаб повреждений и окончательные последствия атаки должны быть уточнены после завершения работы экстренных служб.

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