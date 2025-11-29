Влучання у багатоповерхівки, є загиблі та поранені: наслідки атаки на Київ

У ніч на 29 листопада внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, серед них дитина. Як повідомляє портал "Коментарі", про це проінформував начальник КДВА Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Начальник КДВА зазначив, що зафіксовано руйнування щонайменше шести локацій у різних районах міста.

"Це житлова інфраструктура – багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі", – заявив Ткаченко.

У Святошинському районі попадання уламків до під'їзду триповерхового житлового будинку. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, спалахнули квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.

У Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося займання утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджено автомобілі у дворі.

Також у Солом'янському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Зайнявся будинок у приватному секторі.

За уточненою інформацією від начальника КДВА, на одній із локацій у Святошинському районі рятувальники деблокували тіло чоловіка. Кількість постраждалих побільшало до 11.

