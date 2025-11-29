logo_ukra

BTC/USD

90601

ETH/USD

3008.61

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Влучання у багатоповерхівки, є загиблі та поранені: наслідки атаки на Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Влучання у багатоповерхівки, є загиблі та поранені: наслідки атаки на Київ

Після нічної атаки на Київ 1 загиблий та 11 поранених, серед них дитина

29 листопада 2025, 07:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 29 листопада внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, серед них дитина. Як повідомляє портал "Коментарі", про це проінформував начальник КДВА Тимур Ткаченко.

Влучання у багатоповерхівки, є загиблі та поранені: наслідки атаки на Київ

Вибухи у Києві. Фото: з відкритих джерел

Начальник КДВА зазначив, що зафіксовано руйнування щонайменше шести локацій у різних районах міста.

"Це житлова інфраструктура – багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі", – заявив Ткаченко.

У Святошинському районі попадання уламків до під'їзду триповерхового житлового будинку. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, спалахнули квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.

У Солом'янському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося займання утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджено автомобілі у дворі.

Також у Солом'янському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Зайнявся будинок у приватному секторі.

За уточненою інформацією від начальника КДВА, на одній із локацій у Святошинському районі рятувальники деблокували тіло чоловіка. Кількість постраждалих побільшало до 11.

Читайте також на порталі "Коментарі" — останнім часом Росія значно посилила масовані удари по території України. Зокрема, в ніч на 25 листопада 2025 року столиця знову опинилася під обстрілом: окупанти застосували ракети та безпілотники, внаслідок чого постраждали та зруйновані. Експерти та військові зазначають, що такі дії Кремля мають цілеспрямований характер і є частиною гібридної тактики тиску на Україну.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини