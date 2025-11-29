Попадания в многоэтажки, есть погибшие и раненые: последствия атаки на Киев

В ночь на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение жилых домов. Один человек погиб, еще 11 получили ранения, среди них ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Начальник КГВА отметил, что зафиксированы разрушения в по меньшей мере шести локациях в разных районах города.

"Это жилая инфраструктура – многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", – заявил Ткаченко.

В Святошинском районе попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома. В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания. В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, загорелись квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали.

В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены автомобили во дворе.

Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Загорелся дом в частном секторе.

По уточненной информации от начальника КГВА, на одной из локаций в Святошинском районе спасатели деблокировали тело мужчины. Количество пострадавших увеличилось до 11.

