Киев Попадания в многоэтажки, есть погибшие и раненые: последствия атаки на Киев
НОВОСТИ

Попадания в многоэтажки, есть погибшие и раненые: последствия атаки на Киев

После ночной атаки на Киев 1 погибший и 11 раненых, среди них ребенок

29 ноября 2025, 07:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 29 ноября в результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксировано повреждение жилых домов. Один человек погиб, еще 11 получили ранения, среди них ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Попадания в многоэтажки, есть погибшие и раненые: последствия атаки на Киев

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Начальник КГВА отметил, что зафиксированы разрушения в по меньшей мере шести локациях в разных районах города.

"Это жилая инфраструктура – многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", – заявил Ткаченко.

В Святошинском районе попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома. В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания. В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, загорелись квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали.

В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены автомобили во дворе.

Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Загорелся дом в частном секторе.

По уточненной информации от начальника КГВА, на одной из локаций в Святошинском районе спасатели деблокировали тело мужчины. Количество пострадавших увеличилось до 11.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время Россия значительно усугубила массированные удары по территории Украины. В частности, в ночь на 25 ноября 2025 года столица вновь оказалась под обстрелом: оккупанты применили ракеты и беспилотники, в результате чего пострадали и разрушены. Эксперты и военные отмечают, что такие действия Кремля носят целенаправленный характер и являются частью гибридной тактики давления на Украину.




