logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Влада Києва повністю втратила довіру: до чого довело столицю управління Кличка
commentss НОВИНИ Всі новини

Влада Києва повністю втратила довіру: до чого довело столицю управління Кличка

Народний депутат Кучеренко заявив про необхідність проведення аудиту в Києві

23 лютого 2026, 17:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Масова ворожі обстріли призвели до серйозних проблем з теплопостачанням в Києві. Однак проблема не тільки в значних пошкодженнях енергооб’єктів. У Раді вказали на кричущі порушення в Києві. 

Влада Києва повністю втратила довіру: до чого довело столицю управління Кличка

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що в Києві над відновленням теплопостачання працювали одночасно понад 250 бригад. Виконували постійні ремонти, зварювальні роботи в надскладних умовах — під водою, у мороз, під обстрілами. За словами нардепа, це був реальний героїзм — вони намагалися подати теплоносій, гріли водогрійні котли, спалювали газ.

Але, за словами політика, ключова проблема в старих, вкрай занедбаних київських мережах. Теплоносій, пояснив нардеп, подавався, а мережі рвало: Печерськ, Голосіїв, Теремки. У результаті тепло просто не могли проштовхнути під тиском. Багато киян отримали тепло в останню мить, розповів політик. 

“Тут у мене безумовна претензія до київської влади: в якому стані утримувалися мережі всі ці роки? Скільки списували на ремонти? Як реально ремонтували? Який реальний стан і втрати? Це фактично “державна таємниця”, — розповів народний депутат. 

Зрозуміло, що витрати несла компанія. І, ймовірно, за словами політика, їх намагатимуться покривати або з бюджету, або, будемо чесні, з прихованих доходів. 

“Вже давно вимагаю провести аудит “Київтеплоенерго”, бо його по суті не було. Але виникає парадокс, бо Держаудитслужба каже: "Це комунальна компанія, і не наша парафія". А КМДА і Київрада мають перевіряти самі себе. Я не довіряю такому!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку гучну урядову програму критикують в Раді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6206
Теги:

Новини

Всі новини