Власти Киева полностью потеряли доверие: до чего довело столицу управление Кличко

Кречмаровская Наталия
Массовые вражеские обстрелы привели к серьезным проблемам с теплоснабжением в Киеве. Однако проблема не только в серьезных повреждениях энергообъектов. В Раде указали на вопиющие нарушения в Киеве.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что в Киеве над возобновлением теплоснабжения работало одновременно более 250 бригад. Выполняли постоянные ремонты, сварочные работы в сверхсложных условиях – под водой, в мороз, под обстрелами. По словам нардепа, это был реальный героизм – они пытались подать теплоноситель, грели водогрейные котлы, сжигали газ.
Но, по словам политика, ключевая проблема в старых, крайне заброшенных киевских сетях. Теплоноситель, объяснил нардеп, подавался, а сети рвало: Печерск, Голосеев, Теремки. В результате тепло просто не могли протолкнуть под давлением. Многие киевляне получили тепло в последний момент, рассказал политик.
Понятно, что расходы несла компания. И, вероятно, по словам политика, их постараются покрывать либо из бюджета, либо, будем честны, из скрытых доходов.
