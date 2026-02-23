Власти Киева полностью потеряли доверие: до чего довело столицу управление Кличко

Массовые вражеские обстрелы привели к серьезным проблемам с теплоснабжением в Киеве. Однако проблема не только в серьезных повреждениях энергообъектов. В Раде указали на вопиющие нарушения в Киеве.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что в Киеве над возобновлением теплоснабжения работало одновременно более 250 бригад. Выполняли постоянные ремонты, сварочные работы в сверхсложных условиях – под водой, в мороз, под обстрелами. По словам нардепа, это был реальный героизм – они пытались подать теплоноситель, грели водогрейные котлы, сжигали газ.

Но, по словам политика, ключевая проблема в старых, крайне заброшенных киевских сетях. Теплоноситель, объяснил нардеп, подавался, а сети рвало: Печерск, Голосеев, Теремки. В результате тепло просто не могли протолкнуть под давлением. Многие киевляне получили тепло в последний момент, рассказал политик.

"Здесь у меня безусловная претензия к киевской власти: в каком состоянии содержались сети все эти годы? Сколько списывали на ремонты? Как реально ремонтировали? Какое реальное состояние и потери? Это фактически "государственная тайна", — рассказал народный депутат.

Понятно, что расходы несла компания. И, вероятно, по словам политика, их постараются покрывать либо из бюджета, либо, будем честны, из скрытых доходов.

"Уже давно требую провести аудит "Киевтеплоэнерго", потому что его по сути не было. Но возникает парадокс, потому что Госаудитслужба говорит: "Это коммунальная компания, и не наша парафия". А КГГА и Киевсовет должны проверять сами себя. Я не доверяю такому!", — подытожил народный депутат.

