Влада Києва на чолі з Кличком веде місто до катастрофи: що розповів столичний депутат

До початку опалювального сезону залишилося небагато часу, при цьому реалізація плану стійкості Києва викликає серйозне занепокоєння.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Головна проблема столиці — недостатні резерви та низьке освоєння бюджетних коштів, пояснив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Так він прокоментував стан виконання міського плану стійкості. За його словами, показники залишаються значно нижчими за необхідний рівень.

Вітренко повідомив, що наразі резерв електроенергії для роботи взимку становить лише близько 30%, а резервування теплової енергії — приблизно 40%. Крім того, із запланованих у міському бюджеті коштів на виконання плану стійкості використано лише близько 20%.

За словами Вітренка, звіт КМДА та оцінки депутатського корпусу свідчать про гострий дефіцит резервних джерел живлення й модульних котелень. Столичний політик також вважає, що місто й надалі робить ставку на централізовану систему енергозабезпечення, тоді як досвід інших українських міст демонструє ефективність розподіленої когенерації.

“Заяви про “неможливість швидкого забезпечення” — це не виправдання, а сигнал, що місто має негайно переглянути пріоритети та почати ефективно використовувати наявні бюджетні ресурси. Зима чекати не буде”, — підсумував депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столиця ризикує залишитися без тепла у люті морози, якщо міжнародні партнери терміново не посилять захист неба над містом протиповітряною обороною.

Нардеп Сергій Нагорняк зауважив, що головною загрозою для Києва під час майбутнього опалювального сезону залишаються масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, які завдає ворог.



