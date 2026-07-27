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Власти Киева во главе с Кличко ведут город к катастрофе: что рассказал столичный депутат

Депутат КГС Витренко заявил о низком уровне выполнения плана устойчивости Киева и дефиците резервов перед зимой

27 июля 2026, 19:08
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Кречмаровская Наталия

До начала отопительного сезона осталось немного времени, при этом реализация плана устойчивости Киева вызывает серьезную обеспокоенность.

Власти Киева во главе с Кличко ведут город к катастрофе: что рассказал столичный депутат

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Главная проблема столицы – недостаточные резервы и низкое освоение бюджетных средств, пояснил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Так он прокомментировал состояние исполнения городского плана устойчивости. По его словам, показатели остаются значительно ниже необходимого уровня.

Витренко сообщил, что в настоящее время резерв электроэнергии для работы зимой составляет всего около 30%, а резервирование тепловой энергии — около 40%. Кроме того, из запланированных в городском бюджете средств на выполнение плана устойчивости использовано всего около 20%.

По словам Витренко, отчет КГГА и оценки депутатского корпуса свидетельствуют об остром дефиците резервных источников питания и модульных котельных. Столичный политик также считает, что город продолжает делать ставку на централизованную систему энергообеспечения, тогда как опыт других украинских городов демонстрирует эффективность распределенной когенерации.

"Заявления о невозможности быстрого обеспечения" — это не оправдание, а сигнал, что город должен немедленно пересмотреть приоритеты и начать эффективно использовать имеющиеся бюджетные ресурсы. Зима ждать не будет", — подытожил депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что столица рискует остаться без тепла в лютые морозы, если международные партнеры срочно не усилят защиту неба над городом противовоздушной обороной.

Нардеп Сергей Нагорняк отметил, что главной угрозой для Киева во время предстоящего отопительного сезона остаются масштабные удары по энергетической инфраструктуре, которые наносит враг.




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Источник: https://www.facebook.com/reel/2187379631839212/
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