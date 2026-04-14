Військових та переселенців ошукали на мільйони: у передмісті Києва викрили цинічну аферу

У місті Буча Київської області, де розгорталися жахливі події на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, викрили масштабну квартирну аферу. За даними Офісу генерального прокурора, зловмисники ошукали щонайменше 66 осіб.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що жертвами зловмисників стали ветерани, а також ті, хто вже втрачав дім через війну: внутрішньо переміщені особи.

Люди, за словами генпрокурора, вкладали останні заощадження у нове житло. Однак замість квартири отримали обман. В Офісі генпрокурора повідомили, що було повідомлено про підозру двом особам за ч. 5 ст. 190 КК України.

Генеральний прокурор уточнив, що йдеться про керівників житлово-будівельних кооперативів, які пропонували інвестувати в нібито будівництво багатоповерхових будинків.

“Укладали договори. Демонстрували “документи”. Створювали відчуття законності. Люди платили сотні тисяч гривень. Результат: жодного житла. Будівництво не завершено, об’єкти не введені в експлуатацію, кошти привласнені”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кравченка, вже встановлено 66 потерпілих — загальна сума збитків понад 35,5 млн грн. Генпрокурор наголосив, що це не просто шахрайство — це спроба нажитися на чужій біді, на тих, хто втратив дім, і на тих, хто цей дім захищав.

Генеральний прокурор також наголосив, що будуть встановлені всі причетні до цієї схеми і принципово: кошти мають бути повернуті людям.

