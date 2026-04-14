Военных и переселенцев обманули на миллионы: в пригороде Киева разоблачили циничную аферу

В городе Буча Киевской области, где разворачивались ужасающие события в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, разоблачили масштабную квартирную аферу. По данным Офиса генерального прокурора, злоумышленники обманули по меньшей мере 66 человек.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что жертвами злоумышленников стали ветераны, а также те, кто уже терял дом из-за войны: внутренне перемещенные лица.

Люди, по словам генпрокурора, вкладывали последние сбережения в новое жилье. Однако вместо квартиры обманули. В Офисе генпрокурора сообщили, что было сообщено о подозрении двум лицам по ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Генеральный прокурор уточнил, что речь идет о руководителях жилищно-строительных кооперативов, которые предлагали инвестировать в якобы строительство многоэтажных домов.

"Заключали договоры. Демонстрировали "документы". Создавали чувство законности. Люди платили сотни тысяч гривен. Результат: ни одного жилья. Строительство не завершено, объекты не введены в эксплуатацию, средства присвоены", — говорится в сообщении.

По словам Кравченко, уже установлено 66 потерпевших – общая сумма ущерба свыше 35,5 млн грн. Генпрокурор подчеркнул, что это не просто мошенничество — это попытка нажиться на чужой беде, на потерявших дом и на тех, кто этот дом защищал.

Генеральный прокурор также подчеркнул, что будут установлены все причастные к этой схеме и принципиально: средства должны быть возвращены людям.

