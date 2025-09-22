logo_ukra

Відтепер у Києві щодня перекриватимуть рух Хрещатиком
commentss НОВИНИ Всі новини

Відтепер у Києві щодня перекриватимуть рух Хрещатиком

У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання

22 вересня 2025, 15:12
Автор:
Ткачова Марія

У столиці готуються до нової ініціативи, спрямованої на вшанування пам’яті полеглих героїв. Як повідомив заступник голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, вже до кінця тижня у центрі Києва щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання.            

Відтепер у Києві щодня перекриватимуть рух Хрещатиком

Перекриття руху на Хрещатику

За його словами, відповідне розпорядження вже готується. До виконання рішення будуть залучені патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та інші підрозділи міських служб, які відповідають за координацію та інформування громади.               

"Хрещатик — це серце столиці, а Київ — серце всієї України. І саме столиця повинна подавати приклад усій країні", — наголосив Ткаченко. Він додав, що очікує не просто розуміння від мешканців та гостей міста, а передусім поваги до тих, хто віддав своє життя за свободу і майбутнє України.               

Таким чином, щодня о 09:00 рух у центрі столиці буде призупинятися. Містян закликають долучатися до хвилини мовчання, зупинятися на вулиці чи у транспорті та віддати шану загиблим.                 

"Щодня. 09:00. Зупинись. Вшануй", — зазначив представник КМВА.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що попри обіцянки влади та численні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, реальні результати забезпечення їх житлом виявилися мізерними. Як з’ясувала "Економічна правда", за 3,5 року повномасштабної війни житло отримали лише 63 переселенці з понад 528 тисяч українців, які подали заявки.



Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1802
