Теперь в Киеве ежедневно будут перекрывать движение по Крещатику

Ткачова Марія
В столице готовятся к новой инициативе, направленной на чествование памяти павших героев. Как сообщил заместитель председателя Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, уже к концу недели в центре Киева каждый день в 09:00 будут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания.
Перекрытие движения на Крещатике
По его словам, соответствующее предписание уже готовится. К решению будут привлечены патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и другие подразделения городских служб, отвечающие за координацию и информирование общества.
"Крещатик – это сердце столицы, а Киев – сердце всей Украины. И именно столица должна подавать пример всей стране", — подчеркнул Ткаченко. Он добавил, что ожидает не просто понимания жителей и гостей города, а прежде всего уважения тех, кто отдал свою жизнь за свободу и будущее Украины.
Таким образом, каждый день в 09:00 движение в центре столицы будет приостанавливаться. Горожане призывают приобщаться к минуте молчания, останавливаться на улице или в транспорте и чтить погибших.
"Ежедневно. 09:00. Остановись. Почти", — отметил представитель КМВА.