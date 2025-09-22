Теперь в Киеве ежедневно будут перекрывать движение по Крещатику

В столице готовятся к новой инициативе, направленной на чествование памяти павших героев. Как сообщил заместитель председателя Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, уже к концу недели в центре Киева каждый день в 09:00 будут перекрывать Крещатик на время общенациональной минуты молчания.

Перекрытие движения на Крещатике

По его словам, соответствующее предписание уже готовится. К решению будут привлечены патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и другие подразделения городских служб, отвечающие за координацию и информирование общества.

"Крещатик – это сердце столицы, а Киев – сердце всей Украины. И именно столица должна подавать пример всей стране", — подчеркнул Ткаченко. Он добавил, что ожидает не просто понимания жителей и гостей города, а прежде всего уважения тех, кто отдал свою жизнь за свободу и будущее Украины.

Таким образом, каждый день в 09:00 движение в центре столицы будет приостанавливаться. Горожане призывают приобщаться к минуте молчания, останавливаться на улице или в транспорте и чтить погибших.

"Ежедневно. 09:00. Остановись. Почти", — отметил представитель КМВА.

