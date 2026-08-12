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Взрывы в Киеве и области после атаки дронов: первые детали удара по Броварам

В Киеве и области прогремели взрывы из-за российской атаки дронов. В Броварах возник пожар.

12 августа 2026, 10:36
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Slava Kot

В Киеве и Киевской области утром объявили воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников. В столице и пригороде раздались взрывы. Предварительно, часть дронов двигалась в Киевскую область по нескольким направлениям.

Взрывы в Киеве и области после атаки дронов: первые детали удара по Броварам

Атака дронов на Киев. Фото иллюстративное

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 9:34. Киевская городская военная администрация призвала жителей столицы немедленно перейти к укрытиям и оставаться там до отбоя.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", – сообщили в КМВА.

Вскоре в столице слышались взрывы. Воздушные Силы предупреждали о группах ударных беспилотников, двигавшихся со стороны Черниговской и Черкасской областей в направлении Киевской области.

Громко было также в пригороде столицы. В частности, взрывы слышали в Броварах. После серии взрывов в городе возник пожар, над районом поднялся столб дыма. Информация о причинах возгорания и возможных повреждениях уточняется.

По данным мониторинговых ресурсов, около 10.30 несколько беспилотников продолжали движение в районе Киевской области. Часть целей шла в сторону Броваров, еще одна в направлении Борисполя, а другая могла двигаться через район Обухова и Украинки. Предварительно речь идет также об использовании реактивных БпЛА, которые способны двигаться значительно быстрее традиционных ударных дронов.

Ранее портал "Комметнари" сообщал об ударе по Киеву в ночь на 11 августа. Баллистика попала по территории детской больницы. На месте образовались 2 воронки, повреждены остекление здания и газовая труба.



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Источник: https://t.me/VA_Kyiv/19564
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