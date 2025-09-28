Взрывы в Киеве: Россия массированно атакует столицу ракетами и дронами – что известно

В ночь на 28 сентября Россия совершила очередную массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате падения обломков в нескольких районах столицы повреждены жилые дома и инфраструктура. Больше разрушений зафиксировано в Соломенском районе, где частично разрушена пятиэтажка.

Россия атакует Киев

Взрывы в Киеве

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:16 ночи. Уже через несколько минут жители столицы услышали серию взрывов — это работала противовоздушная оборона. Обломки беспилотников зафиксировали по меньшей мере в четырех районах: Соломенском, Днепровском, Святошинском и Голосеевском.

Около 4 утра прозвучала новая волна взрывов — ПВО отражало повторную атаку дронов. Под ударами оказалась Киевская область, в частности район Белой Церкви. После 6 утра в столице снова раздались взрывы — на этот раз из-за приближения крылатых ракет.

Последствия ударов по Киеву

По предварительным данным, обломки попали в крышу жилой пятиэтажки и нежилых построек в Соломенском районе. Часть многоэтажки была разрушена. Также пожар разгорелся в Дарницком районе, где загорелся киоск. В Святошинском районе обломки упали на открытую местность и двухэтажную нежилую застройку. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажки. В Голосеевском районе поврежден частный дом, пострадавших нет.

Киевская городская военная администрация подтвердила повреждение жилищной инфраструктуры в нескольких районах. Известно не менее о трех пострадавших, всех госпитализировали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все экстренные службы оперативно работают на местах поражений. Горожане призвали не игнорировать сигналы тревоги и сразу проходить до ближайших укрытий.

