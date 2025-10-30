Вибух у сортувальному центрі “Укрпошти” у Києві: знайшли ще одну посилку з небезпечним вмістом

У Києві 30 жовтня в одному із сортувальних центрів “Укрпошти” стався вибух.

Посилка. Ілюстративне фото

Ситуацію прокоментував гендиректор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський. За його словами, інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей.

“Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Триває розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Гендиректор наголосив, що головне зараз — здоров’я людей і подякував медикам за швидку допомогу постраждалим.

“Деталі — коли це дозволить слідство. Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких”, — наголосив Смілянський.

Нагадаємо: портал “Коментарі писав, що за міжнародні посилки можуть оштрафувати, а посилку конфіскувати. Верховна Рада України ухвалила 25 березня законопроєкт, відповідно до якого будуть змінені деякі митні правила. Йдеться про міжнародні поштові та експрес-відправлення товарів.

Народні депутати проголосували у другому читанні та в цілому законопроєкт Кабінету міністрів України №10257 про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

У новій редакції викладено статтю 473 Митного кодексу щодо пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів.



