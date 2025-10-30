Взрыв в сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве: нашли еще одну посылку с опасным содержимым

В Киеве 30 октября в одном из сортировочных центров "Укрпочты" произошел взрыв.

Посылка. Иллюстративное фото

Ситуацию прокомментировал гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский. По его словам, инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей.

"Благодаря принятым мерам также удалось выявить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Продолжается расследование", — говорится в сообщении.

Гендиректор подчеркнул, что главное сейчас — здоровье людей и поблагодарил медиков за скорую помощь пострадавшим.

"Детали — когда это позволит следствие. Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких", — подчеркнул Смилянский.

Напомним: портал "Комментарии писал, что за международные посылки могут оштрафовать, а посылку конфисковать. Верховная Рада Украины приняла 25 марта законопроект, в соответствии с которым будут изменены некоторые таможенные правила. Речь идет о международных почтовых и экспресс-отправке товаров.

Народные депутаты проголосовали во втором чтении и в целом законопроект Кабинета министров Украины №10257 о внесении изменений в Таможенный кодекс по некоторым вопросам административной ответственности за нарушение таможенных правил.

В новой редакции изложена статья 473 Таможенного кодекса о пересылке через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправках товаров.



