Ювенальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Борисполя – бывшего педагога одного из местных лицеев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Учитель из Киевщины изнасиловал троих детей и снимал порнографию – прокуратура

По данным следствия, мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет. О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.

Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4, 6 ст. 153 и ч. 3 ст. 301-1 УК Украины (сексуальное насилие в отношении малолетних, совершенное повторно; изготовление детской порнографии).

В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказывания вины экс-педагога в суде – ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников. Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись идущих в школу детей, внезапно нанес им колото-резанные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались при оказании неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся. Личности потерпевших установлены. Это учащиеся 10 и 11 класса местного лицея.