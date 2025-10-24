logo

BTC/USD

111126

ETH/USD

3953.86

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Учитель из Киевщины изнасиловал троих детей и снимал порнографию – прокуратура
commentss НОВОСТИ Все новости

Учитель из Киевщины изнасиловал троих детей и снимал порнографию – прокуратура

Трое детей 12 лет были изнасилованы 22-летним учителем, пока один из детей не рассказал матери

24 октября 2025, 12:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ювенальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Борисполя – бывшего педагога одного из местных лицеев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Учитель из Киевщины изнасиловал троих детей и снимал порнографию – прокуратура

Учитель из Киевщины изнасиловал троих детей и снимал порнографию – прокуратура

По данным следствия, мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет. О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.

Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4, 6 ст. 153 и ч. 3 ст. 301-1 УК Украины (сексуальное насилие в отношении малолетних, совершенное повторно; изготовление детской порнографии).

В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказывания вины экс-педагога в суде – ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников. Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись идущих в школу детей, внезапно нанес им колото-резанные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались при оказании неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся. Личности потерпевших установлены. Это учащиеся 10 и 11 класса местного лицея.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости