В Раді відповіли категорично: що насправді буде з Києвом та Кличком

В українському інформаційному полі з’являються припущення про бажання влади замінити мера Києва Віталія Кличка на колишнього очільника СБУ Василя Малюка.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко наголосив, що замінити мера указом за законом неможливо. Пояснив, що мера обирає громада. Тищенко розповів про механізми, якими теоретично можна “забрати владу у Кличка”.

“Перше — мати свого секретаря і більшість у Київраді. Нагадую, більшість в Київраді у партії Порошенка та в “Удару”. І саме ці дві сили політичні є сьогодні монобільшістю в Київраді, а всі інші партії доєдналися. Секретар в Київраді — мер Віталій Кличко. Другий крок — референдум. Зібрати киян і на референдумі вирішити. Але під час війни так само це заборонено. І третій крок — суд. Але так само до цього суду мають звернутися депутати міськради. І, відповідно, суд буде вирішувати долю військового голови”, — пояснив політик.

За його словами, можливо призначити нового, більш потужного, голову військової адміністрації й на тлі обстрілів розширити його повноваження.

“Формально мер лишиться, а реально місто може перейти під управління КМВА. До чого це призведе? До двовладдя, судів і паралічу рішень. Ми це вже бачили в Києві. Кияни з цього нічого не виграють. Києву потрібна не зміна прізвищ, а одна команда. Координаційна рада оборони, де мер, військова адміністрація, уряд і військові працюють разом”, — переконаний політик.

Народний депутат наголосив, що Росія б’є по всіх нас.

“Воювати один з одним — розкіш, якої столиця не може собі дозволити”, — підсумував нардеп.

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