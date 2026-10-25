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В Раде ответили категорически: что на самом деле будет с Киевом и Кличко

Народный депутат Тищенко рассказал о проблемах с властью, которые могут ждать Киев

25 октября 2026, 12:38
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Сергій Кречмаровський

В украинском информационном поле появляются предположения о желании властей заменить мэра Киева Виталия Кличко бывшим главой СБУ Василием Малюком.

В Раде ответили категорически: что на самом деле будет с Киевом и Кличко

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко подчеркнул, что заменить мэра указом по закону невозможно. Объяснил, что мэра выбирает громада. Тищенко рассказал о механизмах, которыми теоретически можно "забрать власть у Кличко".

"Первое — мать своего секретаря и большинство в Киевсовете. Напоминаю, большинство в Киевсовете в партии Порошенко и в "Удара". И именно эти две силы политические являются сегодня монобольшинством в Киевсовете, а все остальные партии присоединились. Секретарь в Киевсовете — мэр Виталий Кличко. Второй шаг — референдум. Собрать киевлян и на референдуме решить. Но во время войны это запрещено. И третий шаг – суд. Но так же в этот суд должны обратиться депутаты горсовета. И, соответственно, суд будет решать судьбу городского главы”, – объяснил политик.

По его словам, можно назначить нового, более мощного, главу военной администрации и на фоне обстрелов расширить его полномочия.

"Формально мэр останется, а реально город может перейти под управление КМВА. К чему это приведет? К двоевластию, судам и параличу решений. Мы это уже видели в Киеве. Киевляне из этого ничего не выиграют. Киеву нужна не смена фамилий, а одна команда. Координационный совет обороны, где мэр, военная администрация, правительство и военные работают вместе”, — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что Россия бьет по всем нам.

"Воевать друг с другом — роскошь, которую столица не может себе позволить", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разозлило Маска в использовании Starlink.




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Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/4468
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