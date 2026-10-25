В Раде ответили категорически: что на самом деле будет с Киевом и Кличко

В украинском информационном поле появляются предположения о желании властей заменить мэра Киева Виталия Кличко бывшим главой СБУ Василием Малюком.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко подчеркнул, что заменить мэра указом по закону невозможно. Объяснил, что мэра выбирает громада. Тищенко рассказал о механизмах, которыми теоретически можно "забрать власть у Кличко".

"Первое — мать своего секретаря и большинство в Киевсовете. Напоминаю, большинство в Киевсовете в партии Порошенко и в "Удара". И именно эти две силы политические являются сегодня монобольшинством в Киевсовете, а все остальные партии присоединились. Секретарь в Киевсовете — мэр Виталий Кличко. Второй шаг — референдум. Собрать киевлян и на референдуме решить. Но во время войны это запрещено. И третий шаг – суд. Но так же в этот суд должны обратиться депутаты горсовета. И, соответственно, суд будет решать судьбу городского главы”, – объяснил политик.

По его словам, можно назначить нового, более мощного, главу военной администрации и на фоне обстрелов расширить его полномочия.

"Формально мэр останется, а реально город может перейти под управление КМВА. К чему это приведет? К двоевластию, судам и параличу решений. Мы это уже видели в Киеве. Киевляне из этого ничего не выиграют. Киеву нужна не смена фамилий, а одна команда. Координационный совет обороны, где мэр, военная администрация, правительство и военные работают вместе”, — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что Россия бьет по всем нам.

"Воевать друг с другом — роскошь, которую столица не может себе позволить", — подытожил нардеп.

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