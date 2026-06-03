В Раді хапаються за голову: розповіли про ризики для Києва

У березні 2026 року Рада національної безпеки та оборони затвердила Комплексні плани стійкості, а президент України Володимир Зеленський ввів це рішення в дію. Кінцевий термін для міст та громад щодо їх повного впровадження встановлено до 1 вересня 2026 року. У Раді розповіли, які ризики на опалювальний сезон є для Києва.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що спочатку, коли йшлося про плани стійкості Києва, їх оцінювали у 60 млрд грн. Причому, за його словами за принципом 50 на 50: 30 млрд мав профінансувати Київ, ще 30 млрд мав дати уряд. Потім, пояснив парламентар, ця цифра зменшилася до 30 млрд грн, відповідно по 15 млрд з кожного боку.

“Зараз, наскільки я розумію, мова йде вже про ще менші обсяги. Київ задекларував, що підготував близько 12 млрд грн для фінансування своєї частини програми. Уряд каже: “У мене є лише три”. Наскільки я зрозумів з останнього засідання комітету, приблизно 1 млрд грн передбачено на блочно-модульні котельні. Скільки будинків вони зможуть забезпечити? Можливо, 100, можливо, 200, але не більше, якщо їх ще встигнуть встановити”, — зауважив політик.

За його словами, принципово це не вирішує проблему теплопостачання Києва, де на централізованому теплопостачанні перебуває приблизно 9-10 тисяч будинків.

“Розумієте масштаб? Десять тисяч будинків, а закрити вдасться лише сотню-дві”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Кучеренко розповів про нову тактику російських ударів та чи загрожує Україні катастрофа з газом взимку через обстріли газової інфраструктури.



