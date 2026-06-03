В Раді хапаються за голову: розповіли про ризики для Києва

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Кречмаровская Наталия
У березні 2026 року Рада національної безпеки та оборони затвердила Комплексні плани стійкості, а президент України Володимир Зеленський ввів це рішення в дію. Кінцевий термін для міст та громад щодо їх повного впровадження встановлено до 1 вересня 2026 року. У Раді розповіли, які ризики на опалювальний сезон є для Києва.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що спочатку, коли йшлося про плани стійкості Києва, їх оцінювали у 60 млрд грн. Причому, за його словами за принципом 50 на 50: 30 млрд мав профінансувати Київ, ще 30 млрд мав дати уряд. Потім, пояснив парламентар, ця цифра зменшилася до 30 млрд грн, відповідно по 15 млрд з кожного боку.
За його словами, принципово це не вирішує проблему теплопостачання Києва, де на централізованому теплопостачанні перебуває приблизно 9-10 тисяч будинків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Кучеренко розповів про нову тактику російських ударів та чи загрожує Україні катастрофа з газом взимку через обстріли газової інфраструктури.