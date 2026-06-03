В Раде хватаются за голову: рассказали о рисках для Киева

В марте 2026 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил Комплексные планы стойкости, а президент Украины Владимир Зеленский ввел это решение в действие. Конечный срок для городов и громад по их полному внедрению установлен до 1 сентября 2026 года. В Раде рассказали, какие риски на отопительный сезон есть для Киева.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что сначала, когда речь шла о планах стойкости Киева, их оценивали в 60 млрд грн. Причем, по его словам, по принципу 50 на 50: 30 млрд должно было профинансировать Киев, еще 30 млрд должно было дать правительство. Затем, пояснил парламентарий, эта цифра уменьшилась до 30 млрд грн, соответственно по 15 млрд с каждой стороны.

"Сейчас, насколько я понимаю, речь идет уже о еще меньших объемах. Киев задекларировал, что подготовил около 12 млрд грн для финансирования своей части программы. Правительство говорит: "У меня есть только три". Насколько я понял с последнего заседания комитета, примерно 1 млрд грн предусмотрено на блочно-модульные котельные. Сколько домов они смогут обеспечить? Возможно, 100, возможно, 200, но не больше, если их еще успеют установить”, — отметил политик.

По его словам, принципиально это не решает проблему теплоснабжения Киева, где на централизованном теплоснабжении находится около 9-10 тысяч домов.

"Понимаете масштаб? Десять тысяч домов, а закрыть удастся всего сотню-две", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Кучеренко рассказал о новой тактике российских ударов и угрожает ли Украине катастрофа с газом зимой из-за обстрелов газовой инфраструктуры.



