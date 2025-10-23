На Київщині рибалки у штучній водоймі помітили підозрілі предмети та повідомили рятувальникам. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

У водоймі під Києвом рибалки знайшли вбивчу знахідку

Водолази-сапери Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили з води 15 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється їх чіпати, переміщати чи намагатися самостійно знешкодити. Про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номером "101".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Херсоні російські окупаційні війська провели дистанційне мінування місцевості, після чого в обласному центрі знаходять просто на вулицях міни-"пелюстки". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської ОВА.

ПФМ-1 — це невеликі пластикові міни, які можуть мати різний колір і зовні схожі на іграшки. Тому вони особливо небезпечні для дітей та людей, які можуть випадково їх підняти. Їх важко помітити у траві, смітті чи навіть на асфальті, а інколи окупанти маскують вибухівку під природне середовище. Радіус ураження такої міни — три метри, тому будь-який дотик до неї може призвести до серйозних травм чи смерті.