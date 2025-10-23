В Киевской области рыбаки в искусственном водоеме заметили подозрительные предметы и сообщили спасателям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В водоеме под Киевом рыбаки нашли убийственную находку

Водолазы-саперы Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли из воды 15 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, перемещать или пытаться самостоятельно обезвредить. Об опасных находках немедленно сообщайте по номеру "101".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Херсоне российские оккупационные войска провели дистанционное минирование местности, после чего в областном центре находят прямо на улицах мины-лепестки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

ПФМ-1 – это небольшие пластиковые мины, которые могут иметь разный цвет и внешне похожи на игрушки. Поэтому они особенно опасны для детей и людей, которые могут их случайно поднять. Их трудно заметить в траве, мусоре или даже на асфальте, а иногда оккупанты маскируют взрывчатку под природную среду. Радиус поражения такой мины — три метра, поэтому любое прикосновение к ней может привести к серьезным травмам или смерти.