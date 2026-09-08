У КМДА розповіли, кого першочергово забезпечать продуктами у разі відключень світла

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Недилько Ксения
Столиця активно готується до можливих критичних сценаріїв в осінньо-зимовий період 2026–2027 років. На випадок довготривалих перебоїв з електропостачанням або інших форс-мажорів у місті створюють автономні ресурси продовольства та питної води. Головний акцент роблять на підтримці найбільш вразливих категорій мешканців, які перебувають у скрутному становищі. Про це заявив заступник голови КМДА Олег Куявський.
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За інформацією посадовця, Київ уже укомплектував і продовжує оновлювати недоторканні запаси ключових продуктів харчування. Цей резерв дозволить підтримати киян, якщо енергетична інфраструктура зазнає серйозних збоїв.
Зокрема, накопичені ресурси спрямують на:
Завдяки партнерству з волонтерами та благодійниками місто здатне розгорнути польові кухні й нагодувати гарячими обідами до 25 тисяч людей. До того ж профільний департамент КМДА планує додатково придбати 20 тисяч сухих пайків для екстрених випадків.
Уся ця робота координується через Гуманітарний штаб Києва, який діє ще з початку повномасштабного вторгнення. Він об'єднує зусилля міської влади, комунальників та донорів для швидкого розподілу допомоги.
Він також висловив вдячність підприємцям та громадському сектору, які допомагають місту тримати удар.
Наприкінці посадовець запевнив, що наразі ситуація з продуктами та товарами першої необхідності у Києві є повністю стабільною та підконтрольною міській владі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація розпочала системну інформаційно-психологічну та військову кампанію, спрямовану на українські торговельні мережі. Мета ворога — за допомогою ударів по складах та транспортних вузлах спровокувати штучну нестачу товарів і посіяти паніку серед населення.