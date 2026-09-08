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У КМДА розповіли, кого першочергово забезпечать продуктами у разі відключень світла

Київ формує стратегічні резерви води та їжі на випадок тривалих блекаутів

8 вересня 2026, 14:55
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Недилько Ксения

Столиця активно готується до можливих критичних сценаріїв в осінньо-зимовий період 2026–2027 років. На випадок довготривалих перебоїв з електропостачанням або інших форс-мажорів у місті створюють автономні ресурси продовольства та питної води. Головний акцент роблять на підтримці найбільш вразливих категорій мешканців, які перебувають у скрутному становищі. Про це заявив заступник голови КМДА Олег Куявський.

У КМДА розповіли, кого першочергово забезпечать продуктами у разі відключень світла

Ілюстративне фото

За інформацією посадовця, Київ уже укомплектував і продовжує оновлювати недоторканні запаси ключових продуктів харчування. Цей резерв дозволить підтримати киян, якщо енергетична інфраструктура зазнає серйозних збоїв.

Зокрема, накопичені ресурси спрямують на:

  • Забезпечення роботи пунктів незламності під час блекаутів;
  • Допомогу громадянам, які постраждали через надзвичайні події;
  • Харчування фахівців аварійно-рятувальних служб під час ліквідації наслідків аварій.

Завдяки партнерству з волонтерами та благодійниками місто здатне розгорнути польові кухні й нагодувати гарячими обідами до 25 тисяч людей. До того ж профільний департамент КМДА планує додатково придбати 20 тисяч сухих пайків для екстрених випадків.

Уся ця робота координується через Гуманітарний штаб Києва, який діє ще з початку повномасштабного вторгнення. Він об'єднує зусилля міської влади, комунальників та донорів для швидкого розподілу допомоги.

"Продовольча безпека столиці – це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги. Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви та продовжуємо проводити продуктові ярмарки в усіх районах міста", — наголосив Олег Куявський.

Він також висловив вдячність підприємцям та громадському сектору, які допомагають місту тримати удар.

"Окремо дякую соціально відповідальному бізнесу, благодійним і громадським організаціям, які підтримують Київ та допомагають формувати продовольчі резерви, — додав заступник голови КМДА. — Завдяки нашій спільній роботі місто може оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та надавати допомогу малозабезпеченим киянам".

Наприкінці посадовець запевнив, що наразі ситуація з продуктами та товарами першої необхідності у Києві є повністю стабільною та підконтрольною міській владі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація розпочала системну інформаційно-психологічну та військову кампанію, спрямовану на українські торговельні мережі. Мета ворога — за допомогою ударів по складах та транспортних вузлах спровокувати штучну нестачу товарів і посіяти паніку серед населення.



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