В КГГА рассказали, кого в первую очередь обеспечат продуктами в случае отключений света

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Недилько Ксения
Столица активно готовится к возможным критическим сценариям в осенне-зимний период 2026-2027 годов. В случае долгосрочных перебоев с электроснабжением или других форс-мажоров в городе создают автономные ресурсы продовольствия и питьевой воды. Главный акцент делают на поддержке наиболее уязвимых категорий жителей, которые находятся в тяжелом положении. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Олег Куявский.
Иллюстративное фото
По информации чиновника, Киев уже укомплектовал и продолжает обновлять неприкосновенные запасы ключевых продуктов питания. Этот резерв позволит поддержать киевлян, если энергетическая инфраструктура испытывает серьезные сбои.
В частности, накопленные ресурсы будут направлены на:
Благодаря партнерству с волонтерами и благотворителями город способен развернуть полевые кухни и накормить горячими обедами до 25 тысяч человек. К тому же, профильный департамент КГГА планирует дополнительно приобрести 20 тысяч сухих пайков для экстренных случаев.
Вся эта работа координируется через действующий Гуманитарный штаб Киева еще с начала полномасштабного вторжения. Он объединяет усилия городских властей, коммунальщиков и доноров для быстрого распределения помощи.
Он также поблагодарил предпринимателей и общественный сектор, которые помогают городу держать удар.
В конце чиновник заверил, что сейчас ситуация с продуктами и товарами первой необходимости в Киеве полностью стабильна и подконтрольна городским властям.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация начала системную информационно-психологическую и военную кампанию, направленную на украинские торговые сети. Цель врага – с помощью ударов по складам и транспортным узлам спровоцировать искусственную нехватку товаров и посеять панику среди населения.