В КГГА рассказали, кого в первую очередь обеспечат продуктами в случае отключений света

Столица активно готовится к возможным критическим сценариям в осенне-зимний период 2026-2027 годов. В случае долгосрочных перебоев с электроснабжением или других форс-мажоров в городе создают автономные ресурсы продовольствия и питьевой воды. Главный акцент делают на поддержке наиболее уязвимых категорий жителей, которые находятся в тяжелом положении. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Олег Куявский.

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По информации чиновника, Киев уже укомплектовал и продолжает обновлять неприкосновенные запасы ключевых продуктов питания. Этот резерв позволит поддержать киевлян, если энергетическая инфраструктура испытывает серьезные сбои.

В частности, накопленные ресурсы будут направлены на:

Обеспечение работы пунктов незламности во время блекаутов;

Помощь гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных происшествий;

Питание специалистов аварийно-спасательных служб при ликвидации последствий аварий.

Благодаря партнерству с волонтерами и благотворителями город способен развернуть полевые кухни и накормить горячими обедами до 25 тысяч человек. К тому же, профильный департамент КГГА планирует дополнительно приобрести 20 тысяч сухих пайков для экстренных случаев.

Вся эта работа координируется через действующий Гуманитарный штаб Киева еще с начала полномасштабного вторжения. Он объединяет усилия городских властей, коммунальщиков и доноров для быстрого распределения помощи.

"Продовольственная безопасность столицы – это не только наличие необходимых запасов, но и четкая система их распределения и доставки тем, кто больше нуждается в помощи. Мы заблаговременно готовимся к возможным вызовам осенне-зимнего периода, усиливаем резервы и продолжаем проводить продуктовые ярмарки во всех районах города", — отметил Олег Куявский.

Он также поблагодарил предпринимателей и общественный сектор, которые помогают городу держать удар.

"Отдельно благодарю социально ответственный бизнес, благотворительные и общественные организации, которые поддерживают Киев и помогают формировать продовольственные резервы, — добавил заместитель председателя КГГА. — Благодаря нашей совместной работе город может оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь малоимущим киевлянам".

В конце чиновник заверил, что сейчас ситуация с продуктами и товарами первой необходимости в Киеве полностью стабильна и подконтрольна городским властям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация начала системную информационно-психологическую и военную кампанию, направленную на украинские торговые сети. Цель врага – с помощью ударов по складам и транспортным узлам спровоцировать искусственную нехватку товаров и посеять панику среди населения.