У КМДА пояснили, для кого готують списки на евакуацію в разі блекаутів

У всіх районах української столиці розпочалася підготовка списків громадян, яким може знадобитися евакуація та тимчасове житло в разі тривалого зникнення опалення. Про це в інтерв'ю виданню Економічна правда повідомила заступниця очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда.

Київ без світла. Ілюстративне фото

За її словами, під особливу увагу міських служб підпадають найбільш незахищені верстви населення. Передусім мова йде про самотніх пенсіонерів, киян із обмеженими фізичними можливостями, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю.

"Такі списки формують у всіх районах столиці, — наголосила Марина Хонда, розкриваючи мету цієї ініціативи, — щоб місто заздалегідь знало, скільки людей можуть потребувати допомоги у разі проблем із теплопостачанням через російські обстріли".

У межах цієї підготовки представники районних адміністрацій не лише фіксують кількість потенційних переселенців, а й проводять детальне опитування. Зокрема, посадовці з'ясовують, чи мають містяни родичів у регіонах або інше альтернативне житло, куди вони здатні переїхати самостійно. Паралельно з цим київська влада вже зараз затверджує перелік спеціальних локацій та об'єктів, які приймуть людей, якщо інфраструктурна криза затягнеться.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, описуючи можливий розвиток подій у разі нових атак, заявив, що відключення узимку можуть становити до 20 годин поспіль.